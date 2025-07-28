Квіти, лампадки і стрічка з сучасникм гаслом: як виглядає могила Івасюка зараз

Про могилу композитора українці точно пам'ятають

Є митці, які залишаються у пам’яті українців назавжди. Володимир Івасюк входить до касти цих людей як видатний композитор, поет та виконавець. Ми й досі співаємо його "Червону руту" навіть через 46 років після його смерті і приносимо квіти та синьо-жовті стрічки до могили митця, вшановуючи його пам’ять. Похований виконавець на Личаківському кладовищі, як і Ірина Фаріон.

Своєю творчістю митець пробуджував національний дух українців, за що його, імовірно, й убили. "Телеграф" побував на могилі Володимира Івасюка на Личаківському кладовищі.

"Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори" та ще понад 100 пісень — написані саме Володимиром Івасюком. У своїй творчості він поєднував народну творчість із сучасним аранжуванням, тому його пісні звучали по-особливому. Вперше "Червону руту" виконала Софія Ротару у 1971 році і зірвала овації, а пісня стала символом української ідентичності.

В умовах радянської цензури Івасюк став культурною фігурою. Тому для системи його творчість була небезпечною.

За яких обставин помер Володимир Івасюк

Композитор зник 24 квітня 1979 року. За три тижні його тіло було знайдене повішеним у лісі під Львовом. За офіційною версією, композитор наклав на себе руки. Однак за даними архівів СБУ, до цього причетний КГБ. Радянська влада боялася таланту, який пробуджує національний дух.

Могила Володимира Івасюка

Спочиває Володимир Івасюк на Личаківському цвинтарі у Львові — поруч із іншими героями та діячами культури України. Його могила — одна із найбільш упізнаваних. Скульптура молодого Івасюка у повний зріст із піднятими очима, який стоїть, спершись у фортепіано.

У руках бронзового Івасюка багато синьо-жовтих стрічок та маленькі прапори України. На надгробку — багато лампадок та свіжі квіти. Зараз це не місце скорботи — це місце шани та вдячності.

Цікаво, що на піджак бронзової фігури митця хтось повішав синьо-жовту стрічку з надписом "Доброго вечора, ми з України". Це як символ нової епохи, яка пам’ятає про Володимира Івасюка та його вклад в українську культуру.

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