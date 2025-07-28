Похована біля чоловіка та дітей: як виглядає могила однієї з найвпливовіших жінок світу Жаклін Кеннеді

Жаклін була однією з найвпливовіших жінок у США

Сьогодні, 28 липня, минає 96 років від дня народження колишньої першої леді США та законодавиці моди Жаклін Кеннеді. Свого часу вона була однією з найпопулярніших жінок у США, запроваджуючи тренди у сфері моди та краси по всьому світу. Однак життя Жаклін було нелегким, зокрема вона втратила дітей.

"Телеграф" розповість, яким був життєвий і професійний шлях колишньої першої леді США та за яких обставин вона померла.

Що відомо про Жаклін Кеннеді

Жаклін Був'є народилась у 1929 році в передмісті Нью-Йорка Саутгемптоні. Її тато Джон Був’є, був біржовим брокером, а мати, Джанет Нортон Лі — домогосподаркою. Жаклін навчалась у Вассарському коледжі та університеті Джорджа Вашингтона, де опановувала французьку літературу.

Після вишу Був'є влаштувалась фотографинею та репортеркою у газету Washington Times-Herald. Вона ходила вулицями Вашингтона та брала інтерв'ю у перехожих на актуальні теми.

Жаклін Кеннеді у молодості, фото Getty Images

На званій вечері у 1952 році Жаклін познайомилась із молодим політиком Джоном Кеннеді. Вона вразила сенатора своєю красою та розумом, тож стосунки почали розвиватися доволі стрімко. У 1953 році пара побралась. Жаклін народила четверо дітей, однак з них вижило лише двоє: Керолайн 1957 року народження і Джон Фітцджеральд 1960-го. Останній у 39 років загинув у ДТП.

Весілля Жаклін і Джона Кеннеді, фото Getty Images

Сімейне життя родини Кеннеді було далеким від ідеалу. У пресі ширилися чутки про постійні зради політика. Зокрема, найгучнішим був його роман із кінозіркою Мерилін Монро. Жаклін хотіла розлучитися з чоловіком після зрад, але його батько переконав не робити цього.

Так у 1961 році, після обрання Кеннеді президентом, Жаклін стала першою леді США. У цьому статусі вона займалась реставрацією резиденції президента, зокрема знайшла фахівців, аби повернути приміщенню автентичний вигляд. Жаклін провела телевізійну екскурсію Білим домом, за яку її нагородили премією "Еммі".

Жаклін Кеннеді була ефектною першою леді США, фото Getty Images

До того ж Жаклін була справжньою іконою стилю. Вона демонструвала елегантність та вишуканість у кожному образі — обирала силуетні сукні, капелюшки та великі сонцезахисні окуляри, які ставали трендами.

Статус Жаклін передбачав і візити до різних країн світу. Зокрема, вона їздила до Франції, Індії та Пакистану, де справляла враження своїм інтелектом і знанням різних культур. У 1963 році Кеннеді розстріляли на очах у дружини, а кров потекла на її рожевий костюм. Раптове вбивство чоловіка загнало жінку у депресію, тож вона певний час не виходила на публіку.

Жаклін і Джон Кеннеді у 1963 році, фото Getty Images

У 1968 році Жаклін побралась із грецьким мільярдером Аристотелем Онассісом. Вони були у шлюбі до його смерті у 1975 році.

Могила Жаклін Кеннеді

У 1993 року, після падіння з коня, Жаклін госпіталізували та виявили в неї опухлий лімфатичний вузол. Згодом жінці поставили діагноз — рак крові. У 1994 році Кеннеді померла уві сні, перебуваючи у своїй квартирі на Мангеттені.

Жаклін поховали біля Кеннеді, їхнього сина Патріка та доньки Арабелли на Арлінгтонському кладовищі у штаті Вірджинія. Їм встановлені скромні надгробні плити з особистими даними. Пам'ятників членам родини Кеннеді не встановлювали.

Могила Жаклін і Джона Кеннеді, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про життя колишнього президента США Джона Кеннеді. Його вбили у 1963 році.