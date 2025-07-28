Похована біля чоловіка та дітей: як виглядає могила однієї з найвпливовіших жінок світу Жаклін Кеннеді
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Жаклін була однією з найвпливовіших жінок у США
Сьогодні, 28 липня, минає 96 років від дня народження колишньої першої леді США та законодавиці моди Жаклін Кеннеді. Свого часу вона була однією з найпопулярніших жінок у США, запроваджуючи тренди у сфері моди та краси по всьому світу. Однак життя Жаклін було нелегким, зокрема вона втратила дітей.
"Телеграф" розповість, яким був життєвий і професійний шлях колишньої першої леді США та за яких обставин вона померла.
Що відомо про Жаклін Кеннеді
Жаклін Був'є народилась у 1929 році в передмісті Нью-Йорка Саутгемптоні. Її тато Джон Був’є, був біржовим брокером, а мати, Джанет Нортон Лі — домогосподаркою. Жаклін навчалась у Вассарському коледжі та університеті Джорджа Вашингтона, де опановувала французьку літературу.
Після вишу Був'є влаштувалась фотографинею та репортеркою у газету Washington Times-Herald. Вона ходила вулицями Вашингтона та брала інтерв'ю у перехожих на актуальні теми.
На званій вечері у 1952 році Жаклін познайомилась із молодим політиком Джоном Кеннеді. Вона вразила сенатора своєю красою та розумом, тож стосунки почали розвиватися доволі стрімко. У 1953 році пара побралась. Жаклін народила четверо дітей, однак з них вижило лише двоє: Керолайн 1957 року народження і Джон Фітцджеральд 1960-го. Останній у 39 років загинув у ДТП.
Сімейне життя родини Кеннеді було далеким від ідеалу. У пресі ширилися чутки про постійні зради політика. Зокрема, найгучнішим був його роман із кінозіркою Мерилін Монро. Жаклін хотіла розлучитися з чоловіком після зрад, але його батько переконав не робити цього.
Так у 1961 році, після обрання Кеннеді президентом, Жаклін стала першою леді США. У цьому статусі вона займалась реставрацією резиденції президента, зокрема знайшла фахівців, аби повернути приміщенню автентичний вигляд. Жаклін провела телевізійну екскурсію Білим домом, за яку її нагородили премією "Еммі".
До того ж Жаклін була справжньою іконою стилю. Вона демонструвала елегантність та вишуканість у кожному образі — обирала силуетні сукні, капелюшки та великі сонцезахисні окуляри, які ставали трендами.
Статус Жаклін передбачав і візити до різних країн світу. Зокрема, вона їздила до Франції, Індії та Пакистану, де справляла враження своїм інтелектом і знанням різних культур. У 1963 році Кеннеді розстріляли на очах у дружини, а кров потекла на її рожевий костюм. Раптове вбивство чоловіка загнало жінку у депресію, тож вона певний час не виходила на публіку.
У 1968 році Жаклін побралась із грецьким мільярдером Аристотелем Онассісом. Вони були у шлюбі до його смерті у 1975 році.
Могила Жаклін Кеннеді
У 1993 року, після падіння з коня, Жаклін госпіталізували та виявили в неї опухлий лімфатичний вузол. Згодом жінці поставили діагноз — рак крові. У 1994 році Кеннеді померла уві сні, перебуваючи у своїй квартирі на Мангеттені.
Жаклін поховали біля Кеннеді, їхнього сина Патріка та доньки Арабелли на Арлінгтонському кладовищі у штаті Вірджинія. Їм встановлені скромні надгробні плити з особистими даними. Пам'ятників членам родини Кеннеді не встановлювали.
Раніше "Телеграф" розповідав про життя колишнього президента США Джона Кеннеді. Його вбили у 1963 році.