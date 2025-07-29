Белоснежный ангел на могиле: как выглядит место захоронения Билозира, которого жестоко убили

Музыканта избили в кафе за исполнение украинских песен

На Лычаковском кладбище, среди мест отдыха художников, расположена белоснежная скульптура ангела. Это памятник на могиле Игоря Билозира. Выдающегося украинского композитора жестоко убили по сути, из-за исполнения украинских песен.

Похоронили артиста во Львове, и его могила выделяется среди других. "Телеграф" побывал на месте захоронения Игоря Билозира.

Трагический финал композитора

В ночь на 29 мая исполнитель выступал в кафе в центре Львова "Цисарский кофе". Он якобы мешал другим посетителям – Дмитрию Воронову и Юрию Калинину наслаждаться российским шансоном. Компания молодых людей его и избила. Причем настолько тяжело, что композитор пробыл в коме 20 дней, после чего его жизнь оборвалась.

На похороны Игоря Билозира пришли более 100 000 тысяч человек. А этот день журналисты тогда назвали "днем, когда была убита украинская песня".

Могила Игоря Билозира

Выдающегося композитора похоронили на Лычаковском кладбище во Львове В 2013 году на могиле была установлена скульптура — белоснежный мраморный ангел, который держит в руках листок.

Найти могилу достаточно просто – она расположена близко ко входу кладбища. Заметить ее легко — она часто украшена цветами, лампадками и украинскими символами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Владимира Ивасюка. На месте его погребения всегда есть свежие цветы.