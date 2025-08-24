Зеленський, Рубіо, Сирський і не тільки: як українців вітають з Днем Незалежності (відео)

У День Незалежності України офіційні особи вітають український народ із головним святом країни. До привітань приєднуються і наші закордонні партнери.

"Телеграф" розповідає про те, як і хто привітав українців із Днем Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський

Глава держави випустив традиційне відеозвернення до нації, де запевнив, що зараз українці будують країну, яка матиме достатню силу і міць, щоб жити в безпеці та світі.

"Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг", — сказав Зелений.

Держсекретар США Марко Рубіо

Рубіо привітав українців із 34-ю річницею Незалежності та запевнив, що США віддані майбутньому України як незалежній державі.

"Сполучені Штати віддані майбутньому України як незалежної держави. Ми віримо в узгоджене врегулювання, яке збереже суверенітет України та гарантуватиме її довгострокову безпеку, що призведе до міцного миру", — йдеться у заяві держсекретаря США.

Головком ЗСУ Олександр Сирський

Генерал опублікував ролик із вітальною промовою.

"Шануємо. Пам'ятаємо. Боремось", — додав головком.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні приїхав до Києва на День Незалежності. Це його перший візит до України на посаді прем’єра. Свої візит політик супроводжував вітальним постом:

"Підтримка України Канадою непохитна. Ми з вами на кожному кроці на шляху у вашій битві щодо захисту вашого суверенітету… Щасливого Дня Незалежності України", — сказав Карні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

"Код нашої держави — свобода і незалежність. Це те, що визначає нас як націю. Ми тепер добре знаємо: незалежність не дається в подарунок. Вона виборюється. І тому вона для нас безцінна.

Незалежність — це право самим вирішувати своє майбутнє. І ми нікому не віддамо цього права. Дякую кожному воїну й кожному українцю, хто щодня бореться за Україну.", — сказав він.

Екс-президент України та нардеп Петро Порошенко

"Мрію, щоб за кілька років ми говорили не про типи ракет і шахедів, що літають над нашим українськими містами. А про цивільні лоукости, які так само як і 2017 року нарешті полетять до Відня на філіжанку кави. Щоб проблеми Європейського Союзу стали й нашими й ми разом вирішували їх. Щоб нарешті в усіх українських хатах, в усіх квартирах пролунало: "Мамо, я вдома". — сказав Порошенко.

