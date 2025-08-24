Зеленский, Трамп, Сырский и не только: как украинцев поздравляют с Днем Независимости (видео)

В День Независимости Украины официальные лица поздравляют украинский народ с главным праздником страны. К поздравлениям присоединяются и наши зарубежные партнеры.

"Телеграф" рассказывает о том, как и кто поздравил украинцев с Днем Независимости.

Президент Украины Владимир Зеленский

Глава государства выпустил традиционное видеообращение к нации, где заверил, что сейчас украинцы строят страну, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире.

"Чтобы на этой площади, на площади нашей независимости, под своими флагами, на своей земле наши дети и внуки праздновали День Независимости. В мире. В покое. С уверенностью в будущем. С уважением. И с благодарностью всем, кто защитил Украину в этой войне за независимость, кто выстоял, кто смог, кто победил", — сказал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп

Обращение президента США опубликовал Владимир Зеленский.

"Народ Украины имеет несгибаемый дух, а мужество Вашей страны вдохновляет многих. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают Вашу борьбу, чествуют Ваши жертвы и верят в Ваше будущее как независимое государство", — отметил Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио

Рубио поздравил украинцев с 34-й годовщиной Независимости и заверил, что США преданы будущему Украины как независимому государству.

"Соединенные Штаты привержены будущему Украины как независимому государству. Мы верим в согласованное урегулирование, которое сохранит суверенитет Украины и будет гарантировать ее долгосрочную безопасность, что приведет к крепкому миру", — говорится в заявлении госсекретаря США.

Главком ВСУ Александр Сырский

Генерал опубликовал ролик с поздравительной речью.

"Уважаем. Помним. Боремся", — добавил главком.

Премьер-министр Канады Марк Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Киев на День Независимости. Это его первый визит в Украину в должности премьера. Свои визит политик сопроводил поздравительным постом:

"Поддержка Украины Канадой непоколебима. Мы с вами на каждом шагу на пути в вашей битве по защите вашего суверенитета…Счастливого Дня Независимости Украины", — сказал Карни.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

"Код нашего государства – свобода и независимость. Это то, что определяет нас как нацию. Мы теперь хорошо знаем, что независимость не дается в подарок. Она выбаривается. И потому она для нас бесценна.

Независимость – это право самим решать свое будущее. И мы никому не отдадим это право. Благодарю каждого воина и каждого украинца, кто ежедневно борется за Украину.

Наша страна была, есть и будет. Всегда", — сказал он.

Экс-президент Украины и нардеп Петр Порошенко

"Мечтаю, чтобы через несколько лет мы говорили не о типах ракет и шахедов, летающих над нашими украинскими городами. А о гражданских лоукостерах, которые так же как и в 2017 году наконец-то полетят в Вену на чашечку кофе. Чтобы проблемы Европейского Союза стали и нашими, мы вместе решали их. Чтобы, наконец, во всех украинских домах, во всех квартирах прозвучало: "Мама, я дома", — сказал Порошенко.

Напомним, ранее мы писали о том, как отмечали в разное время День Независимости Украины.