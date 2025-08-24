Від грандіозних урочистостей до скромних дат: як відзначали у різний час День Незалежності України (відео)

За три десятиліття незалежності Україна пережила безліч перетворень, відбитих у святкуванні цього дня

День Незалежності України — одне з головних державних свят, яке щорічно відзначається 24 серпня. Ця дата пов'язана з проголошенням незалежності Верховною Радою Української РСР у 1991 році та ознаменувала початок нової доби становлення самостійної держави.

За роки існування України свято відзначали по-різному: від радянських традицій за Кравчука до формальних заходів за Януковича та масштабних урочистостей за Зеленського. "Телеграф" пропонує згадати, як змінювалося святкування головного державного свята протягом усього періоду Незалежності.

Мітинг на День Незалежності 16 липня 1991 року

Мало хто знає, що вперше День Незалежності в Україні відзначався не 24 серпня, а 16 липня. Саме цього дня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет, яка стала першим кроком до незалежності на тлі стрімкого розпаду СРСР.

Хода на День незалежності 16 липня 1991 року

Перші урочистості 16 липня 1991 року були наповнені величезним патріотизмом та надією. Народ сприймав свято як символ суверенітету та свободи. Цього дня на вулицях Києва та інших міст звучав Гімн України, відбувалися мітинги, концерти та пам'ятні акції. 1992 року 24 серпня вперше зробили офіційним вихідним днем.

Цього року українці змогли відсвяткувати День Незалежності, маючи вже частину основних державних символів: Верховна Рада офіційно затвердила синьо-жовтий прапор як державний символ України, а Президія Верховної Ради закріпила мелодію гімну — пісню "Ще не вмерла Україна" композитора Михайла Вербицького. При цьому текст гімну отримав офіційне підтвердження лише через 11 років після цього рішення.

Паради на День Незалежності

1994 року відбувся перший військовий парад на честь Дня Незалежності, проте Хрещатиком пройшли лише військовослужбовці — військової техніки в параді не було. По всій Україні до свята влаштували концерти, виставки, масові гуляння та салюти. Загалом, четвертий День Незалежності відзначився значно масштабнішими та яскравішими урочистостями, ніж попередні святкування.

У 1994-2005 роках, у період президентства Леоніда Кучми, святкування включали регулярні ходи, масові концерти та офіційні церемонії вручення державних нагород. Кучма приділяв велику увагу демонстрації сили та стабільності країни, що відображалось і у форматі свята. З’явилися масові культурні заходи, зародилася традиція офіційних звернень президента до народу з посланнями, що наголошують на важливості національної єдності.

Парад спортсменів на Хрещатику під час святкування 7-ї річниці незалежності України у 1998 році

1999 року у Києві знову організували військовий парад на честь Дня Незалежності, але тепер до проходу військових та танків у механізованій колоні додалися й авіаційні демонстрації над центром столиці. Водночас громадянська хода Хрещатиком у 1999 році пройшла скромніше порівняно з попереднім роком.

Парад до Дня Незалежності України у 1999 році

Десяту річницю Незалежності України у 2001 році відзначили з великою урочистістю. У Національному заповіднику "Софія Київська" відбувся молебень за Україну за участю представників різних конфесій. За день до свята, 23 серпня, на Майдані Незалежності встановили верхню частину монумента Незалежності — фігуру Берегині.

24 серпня 2001 року у столиці пройшов наймасштабніший на той момент військовий парад. Хрещатиком крокували 1450 військовослужбовців, серед яких були підрозділи в історичній козацькій формі. У механізованій колоні налічувалося 173 одиниці техніки, включаючи сучасні танки Т-84. Парад супроводжувався авіадемонстрацією, і загалом у заході взяли участь близько 6500 військових.

Парад до Дня Незалежності України у 2001 році

Окрім Києва, святкові паради пройшли у Львові, Вінниці, Одесі, Чернігові та Севастополі. Всім учасникам вручили пам'ятні нагрудні знаки на знак поваги та заслуг.

Відзначали по-новому

Того року на Майдані Незалежності майстри з різних регіонів України представили зразки народної творчості, хор Національної опери супроводжував урочистості виступами, а сам президент Ющенко взяв участь у заході, спостерігаючи святковий салют, запущений з Труханова острова.

Віктор Ющенко із сім’єю у Софійському соборі

Цього ж дня в Софійському соборі відбулася "Молитва за Україну". За розпорядженням президента військовий парад було скасовано: замість демонстрації бронетехніки та бойових підрозділів по Хрещатику пройшли військові оркестри.

Але вже в 2008 році, на честь 17-ї річниці Незалежності України, святкування повернулися до старих традицій. Того дня відбувся перший за сім років і один з найграндіозніших військових парадів. У ньому взяли участь понад 3,5 тисячі військовослужбовців і 144 одиниці військової техніки, включаючи системи залпового вогню "Град", "Ураган" і "Смерч", а також вісім вертольотів і 22 літаки, що склали повітряну колону.

Парад на Хрещатику 24 серпня 2008 року

Над центральною частиною Києва пролетіли розвідувальний літак Су-24МР і три бомбардувальники Су-24М, шість МіГ-29, шість Су-27, чотири штурмовики Су-25, транспортні літаки Іл-76 та Ан-26, а також групи вертольотів Мі-8 та Мі-24. В урочистостях взяли участь 18 оркестрів Збройних Сил України.

Заборона парадів

У 2011 році, до 20-ї річниці Незалежності України, президент Віктор Янукович заборонив військові паради у Києві, Керчі, Одесі, Севастополі та інших містах, де базуються військові штаби. Київська міська адміністрація також відмовилася проводити феєрверки на честь свята. Замість парадів та масштабних урочистостей по всій країні відбулися церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та святкові концерти.

Іпровізована хода Хрещатиком

У низці регіонів було заборонено масові організовані ходи опозиційних сил. 24 серпня кілька тисяч людей зібралося біля пам’ятника Шевченку в Києві, маючи намір пройти до Адміністрації президента, проте на їхньому шляху встали укріплені кордони міліції, що призвело до зіткнень та протестів у день свята.

Новий президент – нові правила

Після Революції Гідності та за умов війни з Росією у 2014 році новий президент Петро Порошенко відновив традицію військового параду на День Незалежності. Під час активних бойових дій на Донбасі Майданом Незалежності пройшли близько півтори тисячі військовослужбовців з армії, Нацгвардії, МВС та прикордонної служби. Особливим символом стала хода групи зі 120 бійців, які боролися у зоні АТО. Хрещатиком проїхали 49 одиниць техніки, включаючи сучасні вантажівки KRAZ Spartan та KRAZ Cougar, зенітні комплекси "Оса", реактивні системи "Смерч" та ракетні установки "Точка-У". Після параду частина техніки та солдатів одразу вирушили на фронт, показуючи готовність захищати країну.

До 25-річчя Незалежності України у 2016 році Хрещатиком пройшли понад 4 тисячі військовослужбовців та близько 200 одиниць техніки. Вперше було представлено нову військову форму українських захисників. Особливу увагу привернула Литовсько-польсько-українська бригада, яка також взяла участь у параді.

Парад до Дня Незалежності України у 2017 році

Після військового параду відбувся "Марш нескорених", у якому брали участь ветерани АТО, добровольці, родичі загиблих бійців та героїв Небесної сотні, волонтери, капелани, лікарі та інші активісти, які підтримують українську армію. Цього ж дня відбувся "Забіг у вишиванках", а ввечері на майдані Незалежності відбувся концерт великого симфонічного оркестру з музикантами, які народилися в роки незалежності України.

Святкування Дня Незалежності за президента Зеленського

У 2019 році президент Володимир Зеленський вирішив відмовитись від проведення військового параду на честь Дня Незалежності. 24 серпня вранці відбулася урочиста хода на вшанування пам’яті героїв, які віддали життя за свободу та незалежність країни.

Під звуки дзвонів на Майдані Незалежності здійняли державний прапор, а військовий хор виконав Гімн України. У рамках святкування також провели музично-хореографічний флешмоб із сучасними аранжуваннями відомих українських пісень у виконанні оркестрів та популярних музикантів.

Останній військовий парад відбувся в Україні 2021 року на честь 30-ї річниці незалежності. Хрещатиком пройшли понад 5 000 військовослужбовців і близько 200 одиниць сучасної військової техніки, а також понад 50 літальних апаратів. Значна увага була приділена демонстрації нових зразків озброєння та техніки. У повітряній частині параду брали участь армійські, морські та поліцейські вертольоти Мі-8, Мі-24, Мі-14, транспортні літаки Ан-26, Ан-70 та легендарний "Мрія", штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-27.

Святкування Дня Незалежності України за три десятиліття пройшло шлях від скромних урочистостей перших років незалежності до масштабних і символічних парадів. З 2022 року День Незалежності набув нового, особливо глибокого значення. Це свято стало не просто днем пам'яті, а й символом стійкості та боротьби.

Раніше "Телеграф" розкрив ТОП-5 фактів про День Незалежності України. Наприклад, що найважливіший документ — Акт проголошення Незалежності — був написаний ручкою у звичайному шкільному зошиті за півтори години.