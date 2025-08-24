День Незалежності України 2025! Гарні вірші, листівки з побажаннями перемоги і миру, відеопривітання

Сьогодні свято набуває для українців особливого значення

У неділю, 24 серпня 2025 року, Україна святкує важливе державне свято – День Незалежності. Цього дня 34 роки тому наша країна здобула незалежність, залишивши склад Радянського Союзу.

Під час повномасштабної російсько-української війни це свято набуває особливої значущості. Щодня українці на фронті захищають свободу та суверенітет країни. У мирний час 24 серпня відзначалося офіційним вихідним, і по всій Україні проходили концерти, акції, марші та інші урочистості.

На честь свята "Телеграф" підготував гарні листівки до Дня Незалежності України 2025, душевні вірші та відеовітання. Діліться ними з друзями, рідними та колегами в будь-яких месенджерах та соцмережах.

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!

З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати!

Вітаємо Україну,

І бажаємо в іменини:

Незалежності в усьому,

Мирного неба над головою!

Влади грамотної та мудрої,

Демократії не убогої,

Щоб народ не голодував,

Не скиглив і не нарікав!

Щоб роботи було багато,

Щоб рівні дороги,

Щоб люди багатіли,

В Україні жити хотіли!

З Днем Незалежності!

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

Раніше ми писали, на що чекати українцям від погоди 24 серпня.