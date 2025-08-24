День Незалежності України 2025! Гарні вірші, листівки з побажаннями перемоги і миру, відеопривітання
Сьогодні свято набуває для українців особливого значення
У неділю, 24 серпня 2025 року, Україна святкує важливе державне свято – День Незалежності. Цього дня 34 роки тому наша країна здобула незалежність, залишивши склад Радянського Союзу.
Під час повномасштабної російсько-української війни це свято набуває особливої значущості. Щодня українці на фронті захищають свободу та суверенітет країни. У мирний час 24 серпня відзначалося офіційним вихідним, і по всій Україні проходили концерти, акції, марші та інші урочистості.
На честь свята "Телеграф" підготував гарні листівки до Дня Незалежності України 2025, душевні вірші та відеовітання. Діліться ними з друзями, рідними та колегами в будь-яких месенджерах та соцмережах.
З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!
З днем незалежності вас я вітаю,
Вам радість відчувати завжди побажаю.
А справи направляти на благо всій країні,
У душі, щоб були їй завжди вірні.
Бажаю всім у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла вона вже скоро процвітати!
Вітаємо Україну,
І бажаємо в іменини:
Незалежності в усьому,
Мирного неба над головою!
Влади грамотної та мудрої,
Демократії не убогої,
Щоб народ не голодував,
Не скиглив і не нарікав!
Щоб роботи було багато,
Щоб рівні дороги,
Щоб люди багатіли,
В Україні жити хотіли!
З Днем Незалежності!
З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
