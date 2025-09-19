"Вони виїхали, але ..". Як українці за кордоном можуть позитивно вплинути на Україну

Економіст Гайдуцький назвав три основні фактори

Навіть ті, українці, які виїхали за кордон, можуть позитивно впливати на Україну. Наразі йдеться приблизно про 6 млн мігрантів, які відіграють свою роль у відновленні держави після війни.

За його словами, виїзд українців за кордон мав і позитивні сторони. Адже, по-перше, було заощаджено чимало грошей на соціальній підтримці і різних виплатах. Бо 6 млн українців, які виїхали, витратили б чимало грошей. Зараз же ці кошти пішли на армію, виробництво необхідної зброї, військову інфраструктуру тощо.

"Іншими словами, якщо Польща чи Німеччина заробили завдяки приїзду українців, то Україна зекономила значні кошти завдяки їх еміграції і перенаправила ці кошти на ЗСУ", — пояснює економіст.

По-друге, частина людей, які виїхали, все ж повернуться в Україну. І вони принесуть нові знання, досвід і заощадження. Ці люди матимуть мотивацію втілити свої ідеї і амбіції в Україні, адже новий досвід за кордоном буде поштовхом для них.

По-третє: ті, хто продовжує працювати за кордоном, заробляють значні кошти та встановлюють нові контакти. Тут держава, встановивши політику підтримки, може мати користь з їхніх заощаджень та інвестицій, які можуть спрямовуватися на відродження країни. Гайдуцький каже, що такий досвід уже був у Південній Кореї: корейці масово працювали в Німеччині на відновлення країни у 60–70-х роках. Також після Другої світової війни Італія отримувала значні обсяги переказів від італійців, які виїхали під час режиму Муссоліні.

І найсвіжіший приклад — Ірландія у 1990-х. Уряд Ірландії, завдяки контактам ірландської діаспори, сприяв відкриттю в країні європейських штаб-квартир Apple, Microsoft, PayPal, Google та інших компаній. До слова, топменеджерами там працювали вихідці з Ірландії.

"Це показує, що українці, отримавши досвід та заробивши капітал за кордоном, теж можуть впливати на розвиток країни. Але для цього потрібно працювати над економічними свободами та створювати умови для розвитку ринкової економіки", — резюмував експерт.

