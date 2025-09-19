Роботи та ШІ всіх не замінять: у яких сферах в Україні найбільше не вистачає робочих рук

Для автоматизації виробництва наразі є дві причини

Наразі чимало сфер економіки України страждають від нестачі робочих рук, однак автоматизація допомагає вирішити не усі питання. Та тут слід розуміти, що замінити людину в деяких сферах неможливо.

Про це "Телеграфу" розповів відомий економіст, фінансист і експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький у матеріалі ""Україні доведеться щороку залучати пів мільйона людей з-за кордону": експерт розповів про майбутні міграційні виклики".

За його словами, найбільше зараз страждає та сфера, яку найважче автоматизувати. До прикладу, в АТБ активно автоматизують магазини, тому кількість співробітників скорочується на 30% (приблизно на 20 осіб). Проте загальна кількість працівників у мережі зростає, адже сам бізнес розширюється. Виходить, що робочі руки потрібні там, де бізнес зростає, а також там, де низький рівень автоматизації.

"Наприклад, у лікарні: як можна автоматизувати процес, якщо потрібні медсестра, лікар, прибиральники? Фактично автоматизувати можна певні виробничі чи технологічні процеси, а сферу послуг — лише частково. Саме тому сферу послуг найважче автоматизувати, хоча вона виробляє понад 70% ВВП", — каже Гайдуцький.

Він додає, що у поняття автоматизації входять не лише каси самообслуговування, а й робота адміністраторів або копірайтерів, яку може замінити штучний інтелект, ще є "розумні" камери, які закривають потребу в охоронцях тощо.

Наразі, за словами економіста, підприємці автоматизують свої сфери з двох причин: перше — вони не готові платити вищу зарплату працівнику; друге — просто не можуть знайти людину на цю роботу.

"Часто людина звільняється вже через місяць, і уявіть: протягом року доводиться міняти співробітника 10-12 разів. За таких умов просто неможливо повністю навчити її всім посадовим обов’язкам. Тому єдине рішення – це автоматизація", — додає Гайдуцький.

