"Они уехали, но..". Как украинцы за границей могут положительно повлиять на Украину

Экономист Гайдуцкий назвал три основных фактора

Даже уехавшие за границу украинцы могут положительно влиять на Украину. Речь идет примерно о 6 млн мигрантов, которые играют свою роль в восстановлении государства после войны.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный экономист, финансист и эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий в материале ""Украине придется ежегодно привлекать полмиллиона человек из-за границы": эксперт рассказал о будущих миграционных вызовах".

По его словам, выезд украинцев за границу имел и положительные стороны. Ведь, во-первых, было сэкономлено немало денег на социальной поддержке и разных выплатах. Потому что 6 млн уехавших украинцев потратили бы немало денег. Сейчас эти средства пошли на армию, производство необходимого оружия, военную инфраструктуру и т.д.

"Иными словами, если Польша или Германия заработали благодаря приезду украинцев, то Украина сэкономила значительные средства благодаря их эмиграции и перенаправила эти средства в ВСУ", — объясняет экономист.

Во-вторых, часть выехавших людей все же вернутся в Украину. И они принесут новые знания, опыт и сбережения. У этих людей будет мотивация воплотить свои идеи и амбиции в Украине, ведь новый опыт за рубежом будет толчком для них.

В третьих: те, кто продолжает работать за границей, зарабатывают значительные средства и устанавливают новые контакты. Здесь государство, установив политику поддержки, может извлечь пользу из их сбережений и инвестиций, которые могут направляться на возрождение страны. Гайдуцкий говорит, что такой опыт уже был в Южной Корее: корейцы массово работали в Германии по восстановлению страны в 60–70-х годах. Также после Второй мировой войны Италия получала значительные объемы переводов от уехавших во время режима Муссолини итальянцев.

И самый свежий пример – Ирландия в 1990-х. Правительство Ирландии, благодаря контактам ирландской диаспоры, способствовало открытию в стране европейских штаб-квартир Apple, Microsoft, PayPal, Google и других компаний. К слову, топ-менеджерами там работали выходцы из Ирландии.

"Это показывает, что украинцы, получив опыт и заработав капитал за границей, тоже могут влиять на развитие страны. Но для этого нужно работать над экономическими свободами и создавать условия для развития рыночной экономики", — резюмировал эксперт.

