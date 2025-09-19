Межу для виїзду чоловіків за кордон можуть підняти до 25 років? Експерт назвав умову

Якщо війна затягнеться, доведеться залучати пів мільйона людей щороку, пояснив експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький.

Нещодавно в Україні відкрили кордони для чоловіків 18-22 років. З часом цю межу можуть підняти до 25 років, впевнений доктор економічних наук, фінансист, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький.

В інтерв'ю "Телеграфу" він наголосив, що якщо війна триватиме ще кілька років, Україна неминуче зіткнеться з нестачею людських ресурсів — як для армії, так і для економіки. В Україні народжується мало людей, а додатковою причиною скорочення є виїзд за кордон.

Владі доведеться відкрити кордони для масштабного залучення людей під потреби роботодавців, навчальних закладів, громад і муніципалітетів з тих регіонів, що зазнали відтоку населення. В цілому, це близько пів мільйона людей на рік. Звичайно, не одразу, а з плавним наростанням Андрій Гайдуцький, доктор економічних наук

Економіст наголосив, що поступове відкриття кордонів неминуче — держава вже почала рух у цьому напрямі, адже замкнені в кордонах люди не приносять користі економіці, саме через це і відкрили кордон для тих, кому немає 23.

Далі, ймовірно, межу піднімуть до 25. Андрій Гайдуцький, доктор економічних наук

Гайдуцький також припустив, що у перспективі Україна може перейти на контрактну армію, що призведе до ширшого відкриття кодонів, або навіть реалізувати "ізраїльський варіант". Йдеться про систему, за якої громадяни підписують "заморожений" контракт і у разі критичної ситуації зобов’язані повернутися до військової частини.

