В Україні є аномальне озеро зі своєю загадкою: його захопили росіяни (фото, карта)

Незвичайні властивості озера випадково виявили дайвери

В Україні є унікальне озеро, яке утворилося завдяки мінералізованим водам шахт. Воно має аномальну температуру води, через що його ще називають басейном "з підігрівом".

Раніше на цьому місці робили видобуток солі, але потім шахти були закриті. А саме озеро відкрили дайвери лише 2011 року.

Озеро розташоване поруч із містом Соледару Донецькій області.

До російської окупації озеро було досить популярним місцем для відпочинку та приваблювало своєю аномальністю та унікальністю чимало туристів.

Соледарське озеро на карті

Глибина озера порівняно невелика – близько 100 м. На поверхні вода зазвичай не прогрівається понад 20–25 °С, але на глибині 4–6 метрів температура піднімається до 30–40 °С. Одна частина водойми прісна, друга ж навпаки солона і щільна, що не дає можливості пірнути глибоко.

Соледарське озеро

Вид на озера

У чому унікальність озера

Як пише IGotoWorld, унікальні властивості озера випадково виявили дайвери. Їм вдалося з’ясувати, що чим ближче до дна озера, тим вищою стає температура його води.

"На поверхні вода зазвичай не прогрівається більше 20–25 °С, але на глибині 4–6 метрів температура піднімається до 30–40 °С. Цей незвичайний феномен викликає безліч питань про природу цього явища, адже наявність виходу геотермальних вод у даному місці неможлива, залишається припущення про унікальні підводні течії і щільність води в озері на глибинах від 6 метрів, причому консистенція рідини стрімко змінюється до стану, який дайвери описують як "рідке скло". Глибина озера сягає 100 метрів, але його дослідження серйозно ускладнене через унікальні властивості води і дивну температурну аномалію", — пояснюється у матеріалі.

