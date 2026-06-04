"Шукати болячки не повинні": у ТЦК розвінчали головний міф про ВЛК

Медики дивляться документи і дають свою оцінку

У деяких мобілізованих українців склалося хибне уявлення про ВЛК (Військово-лікарська комісія). Багато хто вважає, що лікарі там зобов’язані виявити їхні хвороби і не відправити служити, проте насправді це не є їхнім завданням.

Про це у коментарі виданню Texty розповів один із військовослужбовців ТЦК. За його словами, лікарі ВЛК дивляться, чи є у людини оформлені в Helsi (система, де фіксуються всі прийоми у лікаря, діагнози, аналізи) візити до лікарів, які у нього діагнози, чи перебуває на обліку (алко, нарко, психо), чи має інвалідність тощо.

Співробітник ТЦК пояснює, що ВЛК не має "шукати болячки".

"У них і немає таких можливостей. Вони дивляться документи і дають свою оцінку. Буває, людина каже, що має хронічну хворобу, вживає ліки, але не знає, як вони називаються. Або не була в лікарні вже понад 10 років. Або каже, що не пам’ятає, до якого лікаря ходить", — пояснює військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як може змінитися мобілізація і чи зникнуть ТЦК із вулиць.