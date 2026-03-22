В Украине есть аномальное озеро со своей загадкой: его захватили россияне (фото, карта)

Необычные свойства озеро совершенно случайно выявили дайверы

В Украине есть уникальное озеро, которое образовалось благодаря минерализованным водам шахт. Оно имеет аномальную температуру воды, из-за чему его еще называют бассейном "с подогревом".

Ранее на этом месте производили добычу соли, но затем шахты были закрыты. А само озеро открли дайверы лишь в 2011 году.

Озеро расположено рядом с городом Соледар в Донецкой области.

До российской оккупации озеро было довольно популярным местом для отдыха и привлекало своей аномальностью и уникальностью немало туристов.

Соледарское озеро на карте

Глубина озера сравнительно невелика – около 100 м. На поверхности вода обычно не прогревается более 20–25 °С, но на глубине 4–6 метров температура поднимается до 30–40 °С. Одна часть водоема пресная, вторая же наоборот соленая и плотная, что не дает возможности нырнуть глубоко.

Соледарское озеро

Вид на озера

В чем уникальность озера

Как пишет IGotoWorld, уникальные свойства озера совершенно случайно выявили дайверы. Им удалось выяснить, что чем ближе ко дну озера, тем выше становится температура его воды.

"На поверхности вода обычно не прогревается более 20–25 °С, но на глубине 4–6 метров температура поднимается до 30–40 °С. Этот необычный феномен вызывает множество вопросов о природе этого явления, ведь наличие выхода геотермальных вод в данном месте невозможно, остается предположение об уникальных подводных течениях и плотности воды в озере на глубинах от 6 метров, причем консистенция жидкости стремительно изменяется до состояния, которое дайверы описывают как "жидкое стекло". Глубина озера достигает 100 метров, но его исследование серьезно усложнено из-за уникальных свойств воды и удивительной температурной аномалии", — объясняет издание.

