Слизький і має незвично красиве забарвлення: де в Україні можна зустріти цього красеня (фото)

Його не часто зустрінеш серед камʼяних джунглів

В Україні помітили незвичного черевоногого. Мова йде за блакитного слимака, який вражає своїм яскравим забарвленням.

Відповідні фотографії з’явилися у соціальній мережі Threads. Там показали як він виглядає.

На опублікованих кадрах видно великого слимака, тіло якого має глибокий насичено-синій або навіть фіолетово-чорний відтінок. Його шкіра вкрита характерними поздовжніми зморшками, а передня частина (мантія) виглядає гладенькою та оксамитовою. На тлі сірого каміння та зеленого моху в лісі така істота виглядає справді екзотично, наче персонаж із фантастичного фільму.

Що відомо про цього красеня

Це синьо-чорний слимак (лат. Bielzia coerulans), який є ендеміком Карпат. Це означає, що в дикій природі він зустрічається лише на території Карпатської гірської системи (в Україні, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині).

Як виглядає синьо-чорний слимак. Фото - Andrii Levchuk

Його можна зустріти у вологих хвойних, листяних та змішаних лісах Карпат на висоті до 2000 метрів. Він полюбляє ховатися під корою старих дерев, у пнях або в лісовій підстилці. Цікаво, що молоді особини зазвичай мають непоказний бурий або жовтуватий колір, а свій знаменитий яскраво-синій або бірюзовий колір вони набувають лише у дорослому віці. Довжина тіла дорослого слимака може досягати 10–14 сантиметрів.

Раціон синього слимака складається переважно з грибів, лишайників, а також рослинних решток, що розкладаються. Іноді він може споживати й інші дрібні організми. Ця істота найбільш активна вночі або після дощу, коли вологість повітря висока, що дозволяє їй вільно пересуватися лісом, не ризикуючи висохнути.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині помітили небезпечного хижака.