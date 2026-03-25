Направлення на ВЛК втрачає чинність через 15 днів: що робити, якщо не встигли

У деяких випадках вдасться уникнути штрафу

Якщо військовозобов’язаний оформлює електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії, але не з’являється у визначений час, наслідки залежать від підстав його отримання.

Як пояснили у Міністерстві оборони України, у разі добровільного звернення через застосунок "Резерв+" направлення залишається чинним протягом 15 днів від дати призначеного огляду. Якщо людина не проходить ВЛК у цей період, необхідно повторно подати запит — після цього система сформує нове направлення з актуальними даними.

Інакше ситуація виглядає, якщо громадянин отримав повістку. У такому випадку, після оформлення електронного направлення, він зобов’язаний з’явитися на медогляд. Неявка протягом 14 днів від призначеної дати вважається порушенням правил військового обліку та тягне за собою адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, порушнику загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Водночас передбачена можливість визнати провину через застосунок "Резерв+" та сплатити 50% від мінімальної суми — 8 500 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи може поліція зупиняти людей для перевірки ТЦК. На це запитання відповів член Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки, представник фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.