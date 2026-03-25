Направление на ВВК теряет силу через 15 дней: что делать, если не успели

В некоторых случаях удастся избежать штрафа

Если военнообязанный оформляет электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии, но не появляется в установленное время, последствия зависят от оснований его получения.

Как пояснили в Министерстве обороны Украины, в случае добровольного обращения через приложение "Резерв+" направление остается действующим в течение 15 дней с даты назначенного осмотра. Если человек не проходит ВВК в этот период, необходимо повторно запросить — после этого система сформирует новое направление с актуальными данными.

Иначе ситуация обстоит, если гражданин получил повестку. В таком случае, после оформления электронного направления он обязан явиться на медосмотр. Неявка в течение 14 дней от назначенной даты считается нарушением правил военного учета и влечет административную ответственность.

Напомним, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, нарушителю грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. В то же время, предусмотрена возможность признать вину через приложение "Резерв+" и оплатить 50% от минимальной суммы — 8 500 гривен.

