Чи може поліція зупиняти людей для перевірки ТЦК: нардеп вказав на важливий нюанс із законом

Має бути підстава для зупинки

Поліція України може проводити рейди разом із представниками ТЦК. Це не порушує законодавство.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів член Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки, представник фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

За словами Федієнка, це питання давно врегульоване із чинним законодавством.

"Представники поліції зупиняють громадянина України в межах чинного законодавства на тлі воєнного стану. Тут слід розуміти, що має бути дійсно підстава для зупинки. Щодо СЗЧ тут є питання, адже поліція чи органи місцевого самоврядування мають доставляти таких людей в ТЦК", — пояснив нардеп.

