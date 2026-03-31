Дизель стрімко дорожчає: як на цьому заробляє бюджет

Через зростання ціни пального перевізники вже підвищують тарифи

Ціни на дизель в Україні ростуть на фоні конфлікту на Близькому Сході, але для України як держави ця ситуація прибуткова. Все через відсоткову ставку податку на додану вартість.

Як пояснив "Телеграфу" аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко, саме у податках потрібно "посунутися" державі, для стабілізації ситуації. "Вартість дизелю станом на кінець лютого була 700 доларів, зараз 1400, в два рази більше. А ПДВ у нас відсоток не стала цифра, а відсоток. 20% з 700 і 20% з 1400, різниця 140. Тут ще курс євро, врахуйте, який виріс. От і копієчку наварили", — пояснив фахівець у матеріалі "Залишимося без дизеля? Які прогнози щодо цін та наявності палива в Україні".

Сіренко також назвав ще один крок, на який потрібно піти, аби ситуація не погіршилась — йдеться про економію пального. Стосується це звичайних водіїв, адже передусім пальне потрібне для армії. Саме на цих закупівлях витрати держави ростуть.

Зауважимо, наразі в продажу в Україні пальне, яке замовлялось тиждень чи кілька тижнів тому. Скільки коштуватиме пальне з нових постачань — невідомо.

Як раніше розповідав "Телеграф", зростання ціни на дизель вже призвело до зростання вартості проїзду в деяких містах. Частина перевізників планує підвищити ціни пізніше.