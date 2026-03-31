Дизель стремительно дорожает: как на этом зарабатывает бюджет

Из-за роста цены горючего перевозчики уже повышают тарифы

Цены на дизель в Украине растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке, но для Украины как государства эта ситуация выгодна. Все из-за процентной ставки налога на добавленную стоимость.

Как пояснил "Телеграфу" аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко, именно в налогах нужно "подвинуться" государству для стабилизации ситуации. "Стоимость дизельного топлива на конец февраля составляла 700 долларов, сейчас — 1400, то есть в два раза больше. А НДС у нас — это не фиксированная сумма, а процент. 20 % от 700 и 20 % от 1400 — разница 140. Здесь ещё курс евро, учтите, как он вырос. Вот и копеечку наварили", — пояснил специалист в материале "Останемся без дизеля? Каковы прогнозы по ценам и наличию топлива в Украине".

Сиренко также назвал еще один шаг, на который нужно пойти, чтобы ситуация не ухудшилась — речь идет об экономии топлива. Касается это обычных водителей, ведь прежде горючее нужно для армии. Именно на этих закупках расходы государства растут.

Заметим, сейчас в продаже в Украине горючее, которое заказывалось неделю или несколько недель назад. Сколько будет стоить топливо по новым поставкам — неизвестно.

Как ранее рассказывал "Телеграф", рост цены на дизель уже привел к росту стоимости проезда в некоторых городах. Часть перевозчиков планирует повысить цены позже.