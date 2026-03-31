Річ не лише в захисних спорудах: Сухомлин розповів, як Київ готують до важкої зими

У столиці повним похід йде підготовка до випробувань холодного сезону

Київ готують до наступної зими і влада приступила до реалізації "плану стійкості", який передбачає захист ключових об’єктів та забезпечення роботи критично важливих підприємств.

Про це пише "Телеграф".

Глава Агентства відновлення Сергій Сухомлин зазначив, що річ не лише у будівництві захисту. Це додаткова когенерація електроенергії, яка потрібна для роботи критичних підприємств Києва. Столиці потрібні генератори.

І тут дуже багато залежить від самого Києва. Держава бере на себе частину відповідальності, хоч я як ексмер Житомира свого часу робив усе самостійно. Агентству доручено будувати захист на найскладніших об’єктах столиці. пояснив співрозмовник.

Основна увага приділяється великим ТЕЦ та іншим важливим спорудам, які забезпечують енергопостачання столиці. Для деяких об’єктів будівництво захисних споруд зазвичай займає рік.

Але я думаю, що до нового року впораємось. Більшість із них буде захищена до 1 вересня, проте є великі та складні об’єкти, які до Нового року, гадаю, точно зробимо. Щодо столичних об’єктів, за які відповідає агентство, ми вже вийшли на роботу сказав Сухомлін.

Сергій Сухомлин. Фото: Facebook

За його словами, план Києва затверджено та включено до постанови Кабміну, яка виділяє часткове фінансування на його реалізацію. Під головуванням прем’єр-міністра була велика нарада, де обговорювалися всі ці плани.

Щодо прифронтових регіонів кошти вже виділені, а по решті України, включаючи Київ, я думаю, кошти будуть виділені найближчими днями. Тому нічого не заважає вже сьогодні розпочинати цю роботу. наголосив Глава агентства відновлення.

Заяву мера Києва Віталія Кличка про дефіцит коштів Сухомлин прокоментував коротко: "Чогось завжди не вистачає".

План сталості Києва. Інфографіка: "Телеграф"

