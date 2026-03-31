Україна сьогодні веде не одну, а дві війни – Юлія Тимошенко про приховані загрози втрати суверенітету

Допоки російський агресор захоплює наші території, міжнародні олігархи позбавляють Україну ресурсів, стратегічної власності та можливості визначати своє майбутнє.

Загалом 17 ключових органів державної влади – від Конституційного суду до Рахункової палати – за останні 12 років виведені з підпорядкування українському народу. Також українці позбуваються своїх найцінніших активів – землі, надр та стратегічних підприємств.

На цьому наголосила лідерка "Батьківщини" в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

"У нас це були державні підприємства. Приймається закон, їх перетворюють в акціонерні товариства, не порадившись з народом, і ставлять туди іноземну Наглядову раду, і законом відмежовують це підприємство від держави, і кажуть: "Держава більше не може впливати на свій "Енергоатом", на свою "Укрпошту", на своє "Укренерго", на свій "Нафтогаз" – там іноземна Наглядова рада". А Наглядова рада там уже сама все робить – призначає менеджмент, керівників. Така собі держава в державі", – зауважила лідерка "Батьківщини".

За словами Юлії Тимошенко, через бездумне ухвалення законів чинним парламентом започаткований ще в 2014-му процес втрати країни набував загрозливих масштабів. Українці втратили можливість керувати своїми стратегічними об’єктами, природними ресурсами та державними органами влади.

Водночас вона уточнила, що йдеться не про окремі країни, а про глобальних олігархічних гравців.

"Європа – це наші друзі і наша мета. Сполучені Штати – це наш стратегічний партнер", – заявила Юлія Тимошенко і пообіцяла після зміни влади скасувати всі закони, які знищують український суверенітет.