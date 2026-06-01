Вже у червні. Коли відзначається День батька в Україні і чи буде додатковий вихідний

Перший місяць літа принесе українцям особливий день у календарі, наповнений теплом, сімейним затишком та глибокою вдячністю. Це свято щорічно нагадує нам про силу батьківської підтримки, яка сьогодні, в умовах війни, набула абсолютно нового, священного значення для мільйонів сімей.

Навколо дати святкування часто виникають дискусії, адже у календарі є кілька схожих днів, а сама дата змінюється щороку. Багато українців до останнього моменту не знають, якої саме неділі червня потрібно вітати головних чоловіків у своєму житті та чи буде цей день додатковим вихідним.

Якого числа День батька у 2026 році

2026 року офіційний День батька в Україні відзначають 21 червня. Свято традиційно припадає на третю неділю червня.

Дата закріплена на державному рівні Указом Президента України №274/2019. Вона збігається з міжнародними традиціями, адже цього ж дня татам дякують у багатьох країнах світу.

Чи буде вихідний у свято?

Свято не є державним вихідним. Додаткові дні відпочинку через свята також не передбачені через дію воєнного стану.

Сьогодні для України цей день має глибоке значення. Тисячі українських батьків захищають свої родини та незалежність держави на передовій. Для багатьох дітей це привід подякувати татові за захист, відправити тепле повідомлення на фронт або вшанувати пам’ять героїв, які віддали життя за майбутнє України.

