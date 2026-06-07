Яєчна шкаралупа не потрапить у миску: французький шеф-кухар розкрив просту хитрість

Дізнайтеся, чому професійні кухарі ніколи не б'ють яйця об край посуду

Здається, розбити яйце — одна з найпростіших кухонних дій. Але навіть тут багато людей роками припускаються однієї й тієї самої помилки, через яку в тісто, омлет чи фарш потрапляють шматочки шкаралупи.

Відомий французький шеф-кухар Жак Пепен, якого називають легендою світової гастрономії, радить відмовитися від популярної звички бити яйця об край миски чи сковорідки. За його словами, значно кращий результат дає інший спосіб.

Секрет напрочуд простий — яйце потрібно розбивати об пласку поверхню — наприклад, кухонну стільницю або дошку. Саме так утворюється акуратна тріщина без дрібних уламків шкаралупи.

Як правильно розбивати яйця. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Фахівці пояснюють, що удар об край миски часто вдавлює шматочки шкаралупи всередину яйця. Через це вони можуть потрапити в страву, а жовток нерідко пошкоджується ще до початку приготування. Крім того, такий метод вважається менш гігієнічним, адже зовнішня частина шкаралупи контактує з вмістом яйця.

Експерт з Американської ради з яєць Нельсон Серрано-Баї підтвердив, що спосіб Пепена справді працює. За його словами, удар об пласку поверхню зменшує ризик потрапляння сторонніх частинок у страву та допомагає зберегти яйце цілим.

На перший погляд, такий лайфхак може здатися дрібницею. Однак професійні кухарі наголошують, що саме з подібних деталей складається якісне приготування їжі.

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