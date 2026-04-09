З житлом та великою зарплатою: в Україні пенсіонерам пропонують сезонну роботу

Роботодавець заявляє про найвищу оплату в регіоні у цій сфері

Неподалік міста Самбір у Львівській області українцям пропонують сезонну роботу зі збору ягід, яка підійде пенсіонерам. Працівнику готові надати безкоштовне житло із зручним розташуванням.

Відповідне оголошення було надруковано на сайті Work.ua від "Prana Organic". У ньому зазначено, компанія займається вирощуванням та збиранням суниці та лохини, а також польовими роботами.

Розташування — 17 км від міста Самбір. Там буде надано житло, поряд з яким є магазин з усіма необхідними товарами, а також зупинка автобуса, яким можна доїхати до міста.

При цьому в оголошенні роботодавець наголошує, що оплату за збирання ягід він надає найвищу в регіоні. В оголошенні вказано заробітну плату 40-60 тис. гривень. На цю вакансію готові взяти як студентів, так і пенсіонерів.

Збір ягід. Фото: Freepik

"Для того, щоб дізнатися більше, можна приїхати до нас і ознайомитися докладніше з умовами праці. Вас зустріне доброзичливий колектив. Відвідування можливе щосуботи з 12:00", — йдеться в описі.

