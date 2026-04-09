С жильем и большой зарплатой: в Украине пенсионерам предлагают сезонную работу

Работодатель заявляет о самой высокой оплате в регионе в данной сфере

Недалеко от города Самбор во Львовской области украинцам предлагают сезонную работу по сбору ягод, которая подойдет пенсионерам. Работнику готовы предоставить бесплатное жилье с удобным расположением.

Соответствующее объявление было опубликовано на сайте Work.ua от "Prana Organic". В нем указано, компания занимается выращиванием и сбором земляники и голубики, а также полевыми работами.

Расположение — 17 км от города Самбор. Там же будет предоставлено жилье, рядом с которым есть магазин со всеми необходимыми товарами, а также остановка автобуса, которым можно доехать до города.

При этом в объявлении работодатель акцентирует, что оплату за сбор ягод он предоставляет самую высокую в регионе. В объявлении указан уровень заработной платы 40-60 тыс. гривен. На эту вакансию готовы взять как студентов, так и пенсионеров.

"Для того чтобы узнать больше, можно приехать к нам и ознакомиться подробнее с условиями труда. Вас встретит доброжелательный коллектив. Посещение возможно каждую субботу с 12:00", — говорится в описании.

