Пенсіонери можуть заробити 1500 грн за зміну: у Києві літнім людям пропонують роботу

Вакансія відкрита на столичному житловому масиві Оболонь

У Києві пенсіонерам пропонують роботу охоронця в супермаркеті з зарплатою від 15 до 45 тисяч гривень залежно від відпрацьованих змін. Графік роботи можна обрати самостійно.

В компанії діє система преміювання. Оголошення розміщене на одному з популярних сайтів пошуку роботи у суботу, 4 квітня.

"Охоронна компанія запрошує на роботу охоронників в м. Київ, для охорони магазинів ФОРА за адресою вул. Йорданська 10 — м. Оболонь. Вимоги: порядність, пунктуальність, пильність", — йдеться в повідомленні.

Роботодавець пропонує повну або неповну зайнятість. Також готові взяти студента або людину з інвалідністю. Для цієї роботи не потрібні ні досвід, ні спеціальна освіта.

Пропонуються:

нескладні умови роботи;

змінність за домовленістю з напарником своєчасна оплата;

конкурентна заробітна плата із розрахунку від 1500,00 за денну зміну;

денні зміни з 08.00 до 23.00;

система преміювання.

До обов'язків входить обхід території магазину, спостереження за клієнтами та операціями в касовій зоні магазину.

Чи впливає робота на пенсійні виплати?

Як повідомляв "Телеграф", робота після виходу на пенсію може давати додатковий дохід, але через неї частина доплат тимчасово не нараховується. Таким чином працюючий пенсіонер отримує гроші зараз, але в довгостроковій перспективі недоотримує значну частину державних виплат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть підвищити мінімальну пенсію до 7 500 грн вже цього року. Чи реально це та де планують взяти гроші.