Зграї собак на вулицях та жахлива вода з кранів. У що окупація перетворила Маріуполь (фото, відео)

Росія окупувала місто 22 травня 2022 року

Український Маріуполь вже 4 роки в російській окупації. І за цей час місто суттєво змінилось, хоча "влада" намагається це усіма силами приховати.

Чимало місцевих каналів публікують фото та відео з Маріуполя. "Телеграф" зробив підбірку найсвіжіших, аби показати як місто виглядає зараз.

Попри відремонтовану центральну дорогу, де подекуди зустрічається розмітка, залишається багато занедбаних районів. Парки, дитячі майданчики майже не прибираються та не ремонтуються, тому багато конструкцій іржавіють та стають небезпечними для життя. Нові ЖК, які будує та піарить "місцева влада", — це пил в очі людей. Адже будують їх на місці зруйнованих будинків.

Цікаво, що забудовники не пропонують квартири в нових ЖК тим, хто втратив свої під час вторгнення. Вони просто їх продають та роблять бізнес. У місті регулярно затримують за "співпрацю з Києвом". Так нещодавно арештували співробітника адміністрації Маріуполя за передачу "спецслужбам Києва даних про дислокації ЗС РФ".

Рівень життя, до слова, в окупованому Маріуполі дедалі нижчий. На це вказує не тільки те, що навіть центральними вулицями люди пересуваються на повозках з конями, а й те, що стан води та взагалі водопостачання жахливі. Буквально за кілька місяців фільтри для води перетворюється на забруднену масу, хоча зазвичай служать більше пів року.

Фільтри після води в Маріуполі Фото: місцеві канали

Також у місті дедалі більше безпритульних собак, які збираються у зграї та можуть нести небезпеку. У Маріуполі навіть бачили сову, що для великого міста рідкість. Її візит може бути ознакою здичавіння фауни на тлі зменшення кількості людей та відсутності сезонів полювання.

Сова в Маріуполі. Фото: місцеві канали

Зграї собак в Маріуполі. Фото: місцеві канали

