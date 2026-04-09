"Росією керує не Путін". Що наговорив в інтерв’ю ексватажок "ДНР" Губарєв

Колишній "народний губернатор "ДНР" Павло Губарєв звинуватив російського лідера Володимира Путіна у безсенсовній війні. Він розповів, що саме Росія надала потрібну військову допомогу для створення бананових республік.

"Телеграф" зібрав основні заяви ексватажка "ДНР" з інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. За його словами, війна між Україною та Росією має "штучний характер".

Головні заяви Губарєва

Війна — кероване Путіним жертвоприношення:

"Це ніяка не війна, це жертвоприношення. У війни один організатор і в Києві, і в Кремлі… вона носить повністю керований характер. При владі в Росії знаходяться не росіяни, у владі в Україні "знаходяться не українці", ми винищуємо один одного". Кількість російських втрат катастрофічна: "Втрати Росії в цій війні 1 млн осіб… загиблі, зниклі безвісти та скалічені. Лише загиблих цілком може бути більше мільйона".

Росіяни не хочуть воювати . Солдати підрозділів "Шторм Z" навмисно вчиняють дрібні злочини, щоб не йти на фронт.

Росією керує не Путін . "Росія… перебуває під зовнішнім управлінням… пів країни в британських офшорах знаходиться (…) Путін — це або етикетка… або це системна програма. Путін просто елемент і назва… швидше за все менеджер". Визнання вторгнення у 2014. "Цю війну потрібно було починати саме тоді в 14-му або 15-му році, коли не було української армії. Тоді б нас і зустрічали з квітами". За словами Губарєва, у 2014 у Донецьку та Луганську не було армії, тому якби не допомога РФ "справи пішли б дуже погано".

. "Росія… перебуває під зовнішнім управлінням… пів країни в британських офшорах знаходиться (…) Путін — це або етикетка… або це системна програма. Путін просто елемент і назва… швидше за все менеджер". Визнання вторгнення у 2014. "Цю війну потрібно було починати саме тоді в 14-му або 15-му році, коли не було української армії. Тоді б нас і зустрічали з квітами". За словами Губарєва, у 2014 у Донецьку та Луганську не було армії, тому якби не допомога РФ "справи пішли б дуже погано".

"Цю війну потрібно було починати саме тоді в 14-му або 15-му році, коли не було української армії. Тоді б нас і зустрічали з квітами". За словами Губарєва, у 2014 у Донецьку та Луганську не було армії, тому якби не допомога РФ "справи пішли б дуже погано". Підрозділ "Ахмат" (чеченський добровольчий підрозділ, який підпорядковується Рамзану Кадирову) не такий важливий: "Ресурсів зжирається величезна кількість, а толку від цього не нуль, а навіть мінус… там бордельчики, наркоторгівля, викрадення людей, рекет".

Для довідки

Павло Губарєв був одним із лідерів проросійських бойовиків на Донбасі навесні 2014 року. Тоді ж його проголосили "народним губернатором "ДНР". Пізніше він виїхав до Росії.

2023 року ексватажок "ДНР" вступив до "Клубу розлючених патріотів", заснованого колишнім "міністром оборони "ДНР", засудженим у Росії Ігорем Стрєлковим (Гіркіним). Члени клубу виступають на підтримку війни, але критикують російську владу за, на їхню думку, недостатньо ефективне ведення бойових дій.

