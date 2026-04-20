СБУ нарощує темпи ураження ворога: лідерство у рейтингу на фронті та посилення далекобійних ударів, - експерт

Служба безпеки України під керівництвом Євгенія Хмари значно наростила темпи ураження ворога. Причому Служба не тільки збільшила кількість далекобійних ударів в тилу РФ, але і лідирує у рейтингу уражень противника на фронті. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт акцентує, що СБУ сьогодні виступає як сила, що змінює правила ведення війни. "Її підхід базується на інтелекті, асиметричних рішеннях і ударах, які дають непропорційно великий результат. Саме така модель ведення війни дозволяє Україні ефективно протистояти чисельно більшому противнику. Служба під керівництвом Євгенія Хмари змогла зробити якісний ривок уперед та наростити інтенсивність ударів по ворогу. Хмара – бойовий генерал, який керував "Альфою" і зміг посилити саме військову міць спецслужби, що зараз для України є найважливішим фактором. Служба системно послаблює ворога на всіх рівнях — від передової до глибокого тилу", — вважає політолог.

"На фронті за підсумками березня підрозділ "Альфа" СБУ став найрезультативнішим по ураженням дронами. Йдеться не просто про тактичні успіхи, а про системну роботу: понад 10 тисяч ліквідованих окупантів і тисячі одиниць техніки. Це свідчить, що саме СБУ найкраще відреагувала на зміну характеру війни, де перевага досягається не масою, а точністю, швидкістю ухвалення рішень і ефективним використанням сучасних технологій", — пише Черненко.

Політолог наголошує, що СБУ демонструє здатність діяти глибоко в тилу противника. "Такі удари мають ще і накопичувальний ефект: не лише знищують окремі цілі, а й підривають логістику, знижують боєздатність флоту та обмежують можливості ворога використовувати окуповані території як військові плацдарми. Завдяки нашій спецслужбі у Росії зараз немає точки у Чорному морі, де їх кораблі почувались би безпечно", — резюмує екснардеп.

Нагадаємо раніше стало відомо, що у березні спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України (СБУ) стали найрезультативнішим підрозділом сил оборони України за кількістю уражених і знищених цілей із застосуванням безпілотних систем.

А днями СБУ провела комплексну спецоперацію в окупованому Криму, де вразила 3 великих десантні кораблі ворога.