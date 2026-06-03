У поїзді немає кондиціонера у спеку? Чи можна змусити "Укрзалізницю" повернути гроші (документ)

Вагони позначаються спеціальною піктограмою "сніжинка"

Влітку багато хто обирає для поїздки вагони "Укразлизниці", які оснащені кондиціонерами. Але якщо система охолодження виявиться несправною, чи зможуть пасажири розраховувати на компенсацію або повернення частини вартості квитка?

Детально про це "Телеграфу" розповіли у Департаменті інформаційної політики та стратегічних комунікацій за дорученням АТ "Укрзалізниця" у відповідь на відповідний офіційний запит видання.

Ми поцікавилися:

скільки пасажирських вагонів поїздів обладнано кондиціонерами

у які вагони ставлять кондиціонери насамперед (люкс/СВ, купейні, плацкарт)

скільки вагонів ще потребують встановлення кондиціонерів

чи можна домогтися перерахунку вартості квитка, якщо вагон має бути обладнаний кондиціонером, але він відсутній або не працює у спеку.

У документі йдеться, що наразі кондиціонери є у 933 спальних вагонах та у 100 швидкісних поїздів. Це 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс.

"Вагони з кондиціонерами позначаються спеціальною піктограмою "сніжинка" в мобільному додатку і на офіційному сайті "Укрзалізниці" під час купівлі квитка. Це дозволяє пасажирам заздалегідь отримати інформацію про наявність справної системи кондиціонування", — зазначили в "УЗ".

Вагон "Укрзалізниці" з кондиціонером

Значок вагона з кондиціювання. Інфографіка: "Укрзалізниця"/Facebook

Крім того, компанія встановлює батареї підвищеної ємності, що забезпечують до трьох додаткових годин роботи кондиціонера під час стоянки. Завдяки цьому вагон охолоджується ще до посадки пасажирів. Таку модернізацію вже пройшли 59 вагонів.

"Крім того, протягом 2025 року було отримано та введено в експлуатацію 51 новий пасажирський вагон, а станом на травень 2026 року – ще 12. Усі вони оснащені кондиціонерами незалежно від типу вагона – плацкартного, купейного чи люксу. До кінця року планується одержати ще 48 нових вагонів", — поділилися в компанії.

Вагон "Укрзалізниці" з кондиціонером. Фото: "УЗ"/Facebook

При цьому в УЗ нагадують про масштаб викликів, з якими їй доводиться стикатися. За час повномасштабного вторгнення ворог знищив 46 пасажирських вагонів. Ще понад 200 вагонів та один потяг "Інтерсіті+" очікують на ремонт після обстрілів, атак дронів і транспортних пригод. Додатково близько 1050 вагонів потребують обстеження та поступового виведення з експлуатації через вік та технічний стан.

Вагони із кондиціонером. Інфографіка: "Укрзалізниця"

"Тому, незважаючи на системне оновлення рухомого складу та підготовку до літнього сезону, Укрзалізниця не може забезпечувати перевезення виключно новими чи модернізованими вагонами. Попит на подорожі зростає набагато швидше, ніж парк вагонів, доступних для експлуатації", — йдеться у документі.

Офіційна відповідь "УЗ" для "Телеграфа"

Пасажирів просять звертати увагу на позначку зі "сніжинкою" під час вибору місця у вагоні влітку. При цьому важливо розуміти, що квиток коштує однаково незалежно від кондиціонера, оскільки він не є платною опцією в квитку. Тому відсутність чи поломка кондиціонера не створюють автоматичного права повернення частини вартості квитка.

Чи повернуть гроші за квиток, якщо не працює кондиціонер у вагоні "УЗ". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше " Телеграф" писав про те, що "Укрзалізниці" запропонували цікаво модернізувати вагони.