Україна уразила носій ракет РФ на базі Балтійського флоту: що відомо про корвет "Бойкий"

Уражено корабель, який раніше супроводжував танкери тіньового флоту Росії

Українські дрони завітали до Кронштадту в Санкт-Петербурзі, одної з баз Балтійського флоту Росії. Одна з уражених цілей — носій ракет корвет "Бойкий".

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. Він показав відео, як дрони поцілили в корвет, що в лютому 2026 року став на плановий ремонт в сухий док.

За даними Бровді, корабель: "Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот хробаків, трудяга. Запамʼятався тріумфальним тараном дослідницького судна "Адмірал Владимирский".

Що відомо про корвет "Бойкий"

Корвет "Бойкий", 2013 р./ Фото: Вікіпедія

Корветів проєкту 20380 в Балтійському флоті РФ чотири, "Бойкий" — третій з них. Спущений на воду в 2011 році. Під час швартування у 2012 році навалився на дослідницьке судно, про що згадує Бровді. На озброєння флоту став у 2013 році. У 2025 році корвет в європейських водах супроводжував танкери російського тіньового флоту. Пошкоджено/знищено Птахами 1 ОЦ СБС України.

Зауважимо, на кораблі такого проєкту зазвичай встановлюють протикорабельний комплекс "Уран", ЗРК "Редут", артилерійську установку А-190, торпедні апарати. Його основні задачі — знищувати підводні човни, боротися з кораблями та підтримувати артилерією десант.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окрім Кронштадту, дрони атакували нафтовий термінал Санкт-Петербургу. Це все стало тлом для проведення економічного форуму в цьому російському місті.