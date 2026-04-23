Податкова бачить рахунки: що має знати кожен українець за кордоном
Як уникнути подвійного оподаткування і не отримати штрафи
Українці за кордоном мають платити податки і не тільки в бюджет тої країни, у якій перебувають. Проте в України та інших країн є договори, які допомагають уникнути подвійного оподаткування.
Що потрібно знати:
- Податкове резидентство визначає, де і з яких доходів платити податки
- Нерезиденти платять податки лише з доходів з українських джерел
- CRS передбачає автоматичний обмін даними про рахунки за кордоном
- Іноземні доходи декларуються у гривні за курсом НБУ
Діна Дрижакова, адвокат та керівник ЮК "Prima Leader Group", пояснила "Телеграфу" ключові правила оподаткування для українців, які живуть або працюють за кордоном. Зауважимо — є спеціальні механізми фінансової прозорості, які не дають приховати закордонні доходи.
Якщо живеш за кордоном — чи потрібно платити податки в Україні
За словами юристки, визначальним для оподаткування є не громадянство, а податкове резидентство. Якщо людина є податковим резидентом України — має декларувати доходи отримані і в Україні, і за кордоном та платити з них податки. Якщо ж людина не є резидентом — податки платити все одно потрібно, але не з усіх прибутків.
Ви платите податки в Україні лише з тих доходів, які отримані безпосередньо з українських джерел (наприклад, оренда квартири в Києві або дивіденди від української компанії
Водночас навіть проживання за кордоном понад 183 дні не гарантує втрату резидентства. Україна може вважати людину резидентом, якщо:
- в неї залишається житло, сім’я, бізнес в країні
- має постійне місце проживання в країні
- зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності в Україні.
Які податки потрібно сплачувати
Для резидентів України, які отримують доходи за кордоном, наприклад зарплату, діють такі ставки:
- податок на доходи фізичних осіб — 18%
- військовий збір — 5% (для доходів із 2025 року).
Водночас соціальна допомога від іноземних держав або благодійних організацій не оподатковується.
Як уникнути подвійного оподаткування
Коли і Україна, і країна в якій живе людина одночасно вважають її своїм податковим резидентом може виникнути ситуація, коли податки хочуть отримати двічі. Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування з понад 70 країнами. Вони дозволяють зарахувати податки, сплачені за кордоном, у рахунок українських. "Наприклад, ви заробили гроші в Польщі та сплатили там 15% податку. В Україні ви маєте сплатити 18% ПДФО. Завдяки конвенції, ви доплачуєте в український бюджет лише різницю — 3%", — пояснює Дрижакова. Проте важливо пам'ятати — військовий збір (5%) зазвичай не підпадає під дію цих конвенцій і сплачується повністю.
Як пояснила юристка, аби уникнути подвійного оподаткування потрібно отримати від податкової в країні де платите податки довідку про сплачені кошти, вона має бути легалізована та апостильована. Подаючи річну декларацію в Україні, ці суми вказують в документі.
Одна є нюанс для фізичних осіб-підприємців. Деякі ситуації можуть вимагати звернення до місцевого юриста.
Якщо ви перебуваєте за кордоном, але продовжуєте працювати як український ФОП, ви платите єдиний податок в Україні. Проте країна вашого перебування може зажадати податків від вас як від фізичної особи-резидента, що створює складну юридичну колізію, яку краще вирішувати з профільним юристом у країні проживання.
CRS: податкова бачить рахунки за кордоном
З 2024-2025 рр., Україна долучилась до системи автоматичного обміну фінансовою інформацією CRS (Common Reporting Standard). Це означає, що іноземні банки передають дані про рахунки українських резидентів до податкової служби — зокрема про залишки коштів, відсотки та інвестиційні доходи, пояснює юристка.
Приховати іноземні доходи стає практично неможливо. Якщо дані з обміну не співпадуть з вашою декларацією, податкова нарахує податки та штрафи автоматично.
Як задекларувати іноземні доходи
Нагадаємо, наразі триває кампанія з подання податкових декларацій. Зробити це потрібно до 1 травня — за рік, який йде перед поточним.
Юристка нагадала, що робити це потрібно через електронний кабінет платника за допомогою електронного підпису (КЕП) або "Дія.Підпису". У декларації зазначаються доходи, майно та активи, а іноземні доходи перераховуються у гривню за курсом НБУ на дату отримання.
