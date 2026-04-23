Податкова бачить рахунки: що має знати кожен українець за кордоном

Як уникнути подвійного оподаткування і не отримати штрафи

Українці за кордоном мають платити податки і не тільки в бюджет тої країни, у якій перебувають. Проте в України та інших країн є договори, які допомагають уникнути подвійного оподаткування.

Що потрібно знати:

Податкове резидентство визначає, де і з яких доходів платити податки

Нерезиденти платять податки лише з доходів з українських джерел

CRS передбачає автоматичний обмін даними про рахунки за кордоном

Іноземні доходи декларуються у гривні за курсом НБУ

Діна Дрижакова, адвокат та керівник ЮК "Prima Leader Group", пояснила "Телеграфу" ключові правила оподаткування для українців, які живуть або працюють за кордоном. Зауважимо — є спеціальні механізми фінансової прозорості, які не дають приховати закордонні доходи.

Якщо живеш за кордоном — чи потрібно платити податки в Україні

За словами юристки, визначальним для оподаткування є не громадянство, а податкове резидентство. Якщо людина є податковим резидентом України — має декларувати доходи отримані і в Україні, і за кордоном та платити з них податки. Якщо ж людина не є резидентом — податки платити все одно потрібно, але не з усіх прибутків.

Ви платите податки в Україні лише з тих доходів, які отримані безпосередньо з українських джерел (наприклад, оренда квартири в Києві або дивіденди від української компанії Діна Дрижакова, адвокат та керівник ЮК "Prima Leader Group"

Водночас навіть проживання за кордоном понад 183 дні не гарантує втрату резидентства. Україна може вважати людину резидентом, якщо:

в неї залишається житло, сім’я, бізнес в країні

має постійне місце проживання в країні

зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності в Україні.

Які податки потрібно сплачувати

Для резидентів України, які отримують доходи за кордоном, наприклад зарплату, діють такі ставки:

податок на доходи фізичних осіб — 18%

військовий збір — 5% (для доходів із 2025 року).

Водночас соціальна допомога від іноземних держав або благодійних організацій не оподатковується.

Як уникнути подвійного оподаткування

Коли і Україна, і країна в якій живе людина одночасно вважають її своїм податковим резидентом може виникнути ситуація, коли податки хочуть отримати двічі. Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування з понад 70 країнами. Вони дозволяють зарахувати податки, сплачені за кордоном, у рахунок українських. "Наприклад, ви заробили гроші в Польщі та сплатили там 15% податку. В Україні ви маєте сплатити 18% ПДФО. Завдяки конвенції, ви доплачуєте в український бюджет лише різницю — 3%", — пояснює Дрижакова. Проте важливо пам'ятати — військовий збір (5%) зазвичай не підпадає під дію цих конвенцій і сплачується повністю.

Як пояснила юристка, аби уникнути подвійного оподаткування потрібно отримати від податкової в країні де платите податки довідку про сплачені кошти, вона має бути легалізована та апостильована. Подаючи річну декларацію в Україні, ці суми вказують в документі.

Одна є нюанс для фізичних осіб-підприємців. Деякі ситуації можуть вимагати звернення до місцевого юриста.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, але продовжуєте працювати як український ФОП, ви платите єдиний податок в Україні. Проте країна вашого перебування може зажадати податків від вас як від фізичної особи-резидента, що створює складну юридичну колізію, яку краще вирішувати з профільним юристом у країні проживання. Діна Дрижакова, адвокат та керівник ЮК "Prima Leader Group"

CRS: податкова бачить рахунки за кордоном

З 2024-2025 рр., Україна долучилась до системи автоматичного обміну фінансовою інформацією CRS (Common Reporting Standard). Це означає, що іноземні банки передають дані про рахунки українських резидентів до податкової служби — зокрема про залишки коштів, відсотки та інвестиційні доходи, пояснює юристка.

Приховати іноземні доходи стає практично неможливо. Якщо дані з обміну не співпадуть з вашою декларацією, податкова нарахує податки та штрафи автоматично. Діна Дрижакова, адвокат та керівник ЮК "Prima Leader Group"

Як задекларувати іноземні доходи

Нагадаємо, наразі триває кампанія з подання податкових декларацій. Зробити це потрібно до 1 травня — за рік, який йде перед поточним.

Кому потрібно подавати декларацію в 2026 році/ Державна податкова служба

Юристка нагадала, що робити це потрібно через електронний кабінет платника за допомогою електронного підпису (КЕП) або "Дія.Підпису". У декларації зазначаються доходи, майно та активи, а іноземні доходи перераховуються у гривню за курсом НБУ на дату отримання.

