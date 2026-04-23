Налоговая видит счета: что должен знать каждый украинец за границей

Как избежать двойного налогообложения и не получить штрафы

Украинцы за границей должны платить налоги и не только в бюджет страны, в которой находятся. Однако у Украины и других стран есть договоры, которые помогают избежать двойного налогообложения.

Что нужно знать:

Налоговое резидентство определяет, где и с каких доходов платить налоги

Нерезиденты платят налоги только по доходам из украинских источников

CRS предусматривает автоматический обмен данными о счетах за границей

Иностранные доходы декларируются в гривне по курсу НБУ

Дина Дрыжакова, адвокат и руководитель ЮК Prima Leader Group, объяснила "Телеграфу" ключевые правила налогообложения для украинцев, живущих или работающих за границей. Отметим, есть специальные механизмы финансовой прозрачности, которые не дают скрыть зарубежные доходы.

Если живешь за границей — нужно ли платить налоги в Украине

По словам юристки, определяющим для налогообложения не гражданство, а налоговое резидентство. Если человек является налоговым резидентом Украины — должен декларировать доходы, полученные и в Украине, и за рубежом, и платить с них налоги. Если же человек не резидент — налоги платить все равно нужно, но не со всех доходов.

Вы платите налоги в Украине только с доходов, полученных непосредственно из украинских источников (например, аренда квартиры в Киеве или дивиденды от украинской компании Дина Дрыжакова, адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group"

В то же время даже проживание за границей более 183 дней не гарантирует потерю резидентства. Украина может считать человека резидентом, если:

у него остается жилье, семья, бизнес в стране

имеет постоянное место жительства в стране

зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности в Украине.

Какие налоги нужно платить

Для резидентов Украины, получающих доходы за границей, например зарплату, действуют следующие ставки:

налог на доходы физических лиц — 18%

военный сбор – 5% (для доходов с 2025 года).

В то же время, социальная помощь от иностранных государств или благотворительных организаций не облагается налогом.

Как избежать двойного налогообложения

Когда и Украина, и страна, в которой живет человек, одновременно считают его своим налоговым резидентом, может возникнуть ситуация, когда налоги хотят получить дважды. У Украины есть соглашения об избежании двойного налогообложения с более чем 70 странами. Они позволяют отнести налоги, уплаченные за границей, в счет украинских. "Например, вы заработали деньги в Польше и уплатили там 15% налога. В Украине вы должны уплатить 18% НДФЛ. Благодаря конвенции, вы доплачиваете в украинский бюджет только разницу — 3%", — объясняет Дрыжакова. Однако важно помнить, что военный сбор (5%) обычно не подпадает под действие этих конвенций и уплачивается полностью.

Как объяснила юрист, во избежание двойного налогообложения нужно получить от налоговой в стране, где платите налоги справку об уплаченных средствах, она должна быть легализована и апостилирована. Представляя годовую декларацию в Украине, эти суммы указывают в документе.

Одна есть нюанс для физических лиц-предпринимателей. Некоторые ситуации могут потребовать обращения к местному юристу.

Если вы находитесь за границей, но продолжаете работать как украинский ФЛП, вы платите единый налог в Украине. Однако страна вашего пребывания может потребовать налогов от вас как от физического лица-резидента, создающего сложную юридическую коллизию, которую лучше решать с профильным юристом в стране проживания. Дина Дрыжакова, адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group"

CRS: налоговая видит счета за границей

С 2024-2025 гг. Украина присоединилась к системе автоматического обмена финансовой информацией CRS (Common Reporting Standard). Это означает, что иностранные банки передают данные о счетах украинских резидентов в налоговую службу — в частности, об остатках средств, процентах и инвестиционных доходах, объясняет юрист.

Скрыть иностранные доходы практически невозможно. Если данные обмена не совпадут с вашей декларацией, налоговая начислит налоги и штрафы автоматически. Дина Дрыжакова, адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group"

Как задекларировать иностранные доходы

Напомним, сейчас продолжается кампания по подаче налоговых деклараций. Сделать это нужно до 1 мая — за год, который идет перед текущим.

Кому нужно подавать декларацию в 2026 году/Государственная налоговая служба

Юрист напомнила, что делать это нужно через электронный кабинет плательщика с помощью электронной подписи (КЭП) или "Дия. Подписи". В декларации указываются доходы, имущество и активы, а иностранные доходы пересчитывают в гривну по курсу НБУ на дату получения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине станет больше налогов. В частности, будут облагаться налогом доходы с сервисов доставки и т.д.