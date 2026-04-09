Платити доведеться ще більше: які закони ухвалила Рада через МВФ

Деякі нововведення депутати не підтримали

Верховна Рада починає виконувати податкові задачі від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Йдеться про ухвалення низки законопроєктів, які торкнуться не тільки ФОПів.

"Телеграф" пояснює, на які зміни слід чекати українцям та чому податків стає більше. Основною причиною в Уряді називають умову для отримання фінансової допомоги від МВФ та ЄС.

Наразі державний бюджет України має чималий дефіцит, який слід закрити, тому виконання вимог МВФ стало першочерговою задачею. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, є загроза, що вже у травні фінансування може зупинитися.

Які зміни очікують українців:

Військовий збір залишається надовго. Його дію продовжили на три роки після завершення війни . Для звичайних людей ставка становитиме 5%, а для ФОПів запровадили фіксовані суми або відсоток від доходу (наприклад, 1% для 3-ї групи).

Податок на OLX, "Глово" та таксі. Буде запущено процедуру оподаткування цифрових платформ таких як Bolt, Uklon, Glovo, Booking. Тобто ті, хто заробляють через ці сервіси будуть платити 10% податку (5% доходу + 5% військового збору), а самі платформи стануть податковими агентами.

Зауважимо, що продаж власних речей на суму до 2000 євро на рік податком не обкладається. Планується, що ці правила запрацюють з 1 січня 2027 року.

Що не змінили:

Депутати не підтримали оподатковування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Навіть ідею знизити цей поріг до 45 євро не розглядали.

Запровадження ПДВ для ФОПів також не прийняли. Це рішення у ВР назвали занадто ризикованим.

Яка ситуація в Раді зараз

Як пише "Главком", поспілкувавшись з нардепами, наразі парламент в досить напруженому становищі. Адже чимало законопроєктів стосовно податків та МВФ сприймаються скептично.

"Євросолідарність" відкрито заявила, що саме завдяки її наполегливості військовий збір йтиме не в "загальний котел" бюджету, а в спецфонди. При цьому голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Архамія провів зустрічі з різними групами в "Слузі народу", а 6 квітня до "слуг" завітали урядовці. Основна мета роботи — щоб нардепи підтримали законопроєкти для МВФ, що вони зробили на засіданні 8 квітня.

"Тут, скоріше, навіть не Давид всіх згуртував, а Марченко всіх налякав: якщо у травні грошей не буде, всім "гайки" – і владі, і опозиції", — каже співрозмовник видання.

