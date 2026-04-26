"ЧАЕС працює й сьогодні". Інженер розповів, чому станцію не закрили після аварії

Тетяна Крутякова
Автор
ЧАЕС
ЧАЕС. Фото Колаж, "Телеграф"

Безпека на території АЕС забезпечувалась належним чином

Не всі українці знають, що насправді ЧАЕС після аварії у 1986 році не зупинила свою роботу. Ба більше, станція працює й сьогодні, але вона не виробляє електроенергію.

Про це в коментарі "PRESSING" розповів Юрій Діордієв, провідний інженер з ремонту. За його словами, після аварії у 86-му був розроблений певний план заходів для модифікації, модернізації реакторних установок для того, щоб підвищити їх безпечність.

На думку інженера, реальних потреб у зупинці енергоблоків та вироблення електроенергії не було, адже стація мала величезну потужність. Вона могла б генерувати електрику й сьогодні.

Саркофаг ЧАЕС
Саркофаг ЧАЕС. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

"Навіть при аварійному об'єкті, коли працювали перший, другий, третій енергоблок, Чорнобильська АЕС була одним з найпотужніших енергоносіїв в Європі. При цьому безпека була на відповідному рівні", — каже Діордієв.

Він розповів, що ЧАЕС виробляла електроенергію до 2000-х років. Тоді її генеруючі потужності зупинили, але станція працює й досі.

"В моєму розумінні ці енергоблоки, враховуючи проведення певних ремонтних робіт, модернізацію, модифікацію, могли ще працювати і приносити користь державі, економіці, тому що вироблялась дійсно велика кількість електроенергії. А саме це зараз дуже необхідно", — додає інженер.

За його словами, так, на території ЧАЕС є аварійний об'єкт, але є ще три блоки з великими потужностями. Вони працювали майже 15 років після аварії.

Для довідки

Аварія на Чорнобильській АЕС — це найбільша в історії людства техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, що сталася 26 квітня 1986 року. Внаслідок вибухів на 4-му енергоблоці зруйновано реактор, що призвело до масштабного викиду радіоактивних речовин, забруднення великих територій Європи та присвоєння найвищого, 7-го рівня небезпеки за міжнародною шкалою.

ЧАЕС після аварії
ЧАЕС після аварії

