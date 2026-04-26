"ЧАЕС працює й сьогодні". Інженер розповів, чому станцію не закрили після аварії

Безпека на території АЕС забезпечувалась належним чином

Не всі українці знають, що насправді ЧАЕС після аварії у 1986 році не зупинила свою роботу. Ба більше, станція працює й сьогодні, але вона не виробляє електроенергію.

Про це в коментарі "PRESSING" розповів Юрій Діордієв, провідний інженер з ремонту. За його словами, після аварії у 86-му був розроблений певний план заходів для модифікації, модернізації реакторних установок для того, щоб підвищити їх безпечність.

На думку інженера, реальних потреб у зупинці енергоблоків та вироблення електроенергії не було, адже стація мала величезну потужність. Вона могла б генерувати електрику й сьогодні.

Саркофаг ЧАЕС. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

"Навіть при аварійному об'єкті, коли працювали перший, другий, третій енергоблок, Чорнобильська АЕС була одним з найпотужніших енергоносіїв в Європі. При цьому безпека була на відповідному рівні", — каже Діордієв.

Він розповів, що ЧАЕС виробляла електроенергію до 2000-х років. Тоді її генеруючі потужності зупинили, але станція працює й досі.

"В моєму розумінні ці енергоблоки, враховуючи проведення певних ремонтних робіт, модернізацію, модифікацію, могли ще працювати і приносити користь державі, економіці, тому що вироблялась дійсно велика кількість електроенергії. А саме це зараз дуже необхідно", — додає інженер.

За його словами, так, на території ЧАЕС є аварійний об'єкт, але є ще три блоки з великими потужностями. Вони працювали майже 15 років після аварії.

Для довідки

Аварія на Чорнобильській АЕС — це найбільша в історії людства техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, що сталася 26 квітня 1986 року. Внаслідок вибухів на 4-му енергоблоці зруйновано реактор, що призвело до масштабного викиду радіоактивних речовин, забруднення великих територій Європи та присвоєння найвищого, 7-го рівня небезпеки за міжнародною шкалою.

ЧАЕС після аварії

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно саркофаг на ЧАЕС може обвалитися і що тоді буде.