Не просто дивовижно красиві. Яких птахів Росія масово знищує в Чорному морі (фото)

Один з видів має червоні очі

У Чорному морі зафіксовано гибель тисячі птахів через витік нафтопродуктів. Екологи вже б'ють на сполох, адже це третій найбільший витік за останні воєнні роки.

Про це заявив еколог та орнітолог Іван Русєв. За його словами, загинуло чимало пірникоз та гагар.

"Тисячі птахів знову почали гинуть або виходити на берег повністю у жахливому нафтовому забрудненні (див.фото). Серед них в основному таки птахи як пірникози та гагари", — йдеться у повідомленні.

Гагара після забрудення Чорного моря

Гагара після забрудення Чорного моря

За словами Русєва, ефективність допомоги птахам в такому випадку майже нульова. За оцінками екологів, за останні роки у Чорному морі через схожі забруднення загинуло понад сотня тисяч птахів.

Гагара після забрудення Чорного моря

Що відомо про пірникоз та гагар

Пірникоза або норець — це рід водоплавних птахів родини Пірникових. Вони мають характерне шлюбне вбрання на голові, яке утворює так звані "вушка", комірці з пір'я. Вони забарвлені в червоні, коричневі, золотисті або білі кольори.

Пірникози у шлюбний період

Пірникоза, пташеня

Цей вид птахів відіграє важливу роль в екосистемі прісноводних водойм та є індикатором чистоти води. Вони контролюють популяції дрібної риби та водних безхребетних.

Гагара — це рід водних птахів, що належать до монотипової родини гагарових. Вони також мають яскраві кольори в шлюбному вбранні (чорні, білі, сірі відтінки) та червону райдужну оболонку ока.

Гагара

Гагара

Звук гагар часто використовують для створення страхітливої атмосфери через їхній пронизливий та шумний крик, який може поширюватись на сотні метрів.

Цікаво, що пірникози подібні за зовнішнім виглядом до гагар, але, на відміну від останніх, у пірникоз немає плавальних перетинок, кожен палець у них має шкірясту лопать.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Вінниці з’явився нічний лісовий птах.