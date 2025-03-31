Загинуло понад півтори тисячі людей: що відомо про катастрофу знаменитого "Титаніка" і як він виглядає зараз

Корабель тонув 2 години 40 хвилин, врятувалося понад 700 людей із 2208

Один із найбільш відомих кораблів в історії людства "Титанік" став об’єктом не лише технічного прогресу, але й величезної людської трагедії. Лайнер потонув в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року, забрав із собою під воду понад 1500 життів людей і залишив по собі багато легенд.

Будівництво судна розпочалося 31 березня 1909 року. Сьогодні минуло 116 років з цього дня На борту перебували 2208 людей, із яких вижили лише 704. "Телеграф" вирішив пригадати цікаві факти про "Титанік".

Цікаві факти про "Титанік"

"Титанік" спустили на воду 31 травня 1911 року. Тоді він був найбільшим пасажирським лайнером у світі. Довжина судна становила 269 метрів, ширина — 28 метрів, а водотоннажність — 52 310 тонн.

Лайнер називали "плаваючим палацом". У першому класі були розкішні каюти, великий бальний зал, басейн, турецькі лазні, тренажерний зал і навіть корт для сквошу — перше таке на судні. Також на борту була сходова драбина із панелями з дуба, позолоченими поручнями і скляним куполом. Завдяки фільму "Титанік" вона стала культовою.

Каюти для першого класу коштували до 870 фунтів, що у сучасних грошах приблизно 100 тисяч доларів. Там могла подорожувати лише еліта. Однак більша частина пасажирів були у третьому класі — вони платили від 3 до 8 фунтів стерлінгів. Для них було дві ванни, які знаходилися у гуртожитку на 164 ліжка.

"Титанік" називали "непотоплюваним". Таку назву він отримав через свою конструкцію: 16 водонепроникних відсіків, які могли тримати судно на плаву, навіть якщо 4 із них затопить. Але, як виявилося, це був маркетинговий хід White Star Line, а не реальність. Під час зіткнення з айсбергом пошкодилися 6 відсіків і корабель пішов на дно.

Капітан "Титаніка" Едвард Сміт. Фото: Getty Images

На кораблі була лише 20 рятувальних шлюпок, у які могли поміститися лише 1178 людей, хоча на боту перебувало 2224 осіб разом з екіпажем. А все тому, що на думку дизайнерів, велика кількість шлюпок "захаращувала" б палубу. До того, під час катастрофи, багато шлюпок спускали напівпорожніми — все через паніку людей та погану організацію евакуації.

Фото: pikabu

З першого класу врятувалося 60% пасажирів, з другого — 41%, а з третього — 25%. Жінок та дітей евакуйовували першими, але навіть тут клас мав значення. Із жінок першого класу врятувалося 97% людей, а з третього — 46%. Деякі пасажири не могли дістатися до шлюпок через залізні ворота, які стояли між класами.

Оркестр грав навіть коли "Титанік" тонув для того, щоб заспокоїти пасажирів. За даними свідків, останньою мелодією був гімн "Ближче, мій Боже, до Тебе" (Nearer, My God, to Thee). Музикантів було вісім і жоден з них не вижив.

"Титанік" потонув 15 квітня 1912 року о 2:20 ночі. Його уламки знайшли лише через 73 роки — 1 вересня 1985. Експедиція, керівником якої був Роберт Баллард, виявила корабель на глибині 3800 метрів у Північній Атлантиці. Корабель розколовся на дві частини, які знаходилися на відстані 600 метрів одна від одної. Із дна океану підняли багато артефактів — від посуду до особистих речей та елементи інтер’єру.

Як виглядає "Титанік" зараз

Через більш ніж 100 років після трагедії, під водою корабель зазнав руйнувань через корозію. Носова частина ще дещо схожа на корабель у 1912 році, але кормова майже зруйнована. На уламках живуть глибоководні організми, а сам корабель розчиняється у воді і зникає з роками.

Ніс "Титаніка". Фото: Magellan

Фото: Magellan

На місці великої дірки праворуч від палуби колись були сходи. Фото: Magellan

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Англії знайшли газету, видану після трагедії на "Титаніку". Вона була написана за 5 днів після катастрофи — тоді було опубліковано список тих, хто вижив.