Бронювання під контролем ШІ: що пропонують у Раді
ТЦК і СБУ вже рік проводять аудит підприємств
Штучний інтелект може допомогти уникнути корупційних ризиків при бронюванні персоналу на підприємствах, визнаних критичними. Зокрема, оцінити їхню ефективність.
Що потрібно знати:
- Кількість критичних підприємств можуть скоротити на 10–20%
- Перевірки підприємств тривають уже близько року
- ШІ пропонують використовувати для перевірки бронювання
- Виявляють випадки фейкового бронювання
Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко пояснює, що наразі є негласний наказ, зменшити кількість критичних підприємств від 10 до 20%. Через це критерії критичності підвищуються щоквартально й надалі будуть зростати. Перевірки підприємств також вже тривають приблизно рік. Про він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".
ТЦК приходять разом зі співробітниками СБУ, щоб унеможливити корупційні ризики. І це дає великий вплив.
За словами Горбенка, є деякі підприємства, які використовують фейкові бронювання. Зокрема, оцінити бронювання на оборонно-промислових підприємствах можна за тим, скільки товарів робили на початку бронювання та на скільки збільшилась кількість продукції за рік. Саме в таких перевірках і був би корисним штучний інтелект.
"Якщо 100 людей виробляло продукцію на 100 мільйонів гривень, а раптом на підприємстві стало 200 людей, а виробляти продукції вони змогли на 120 мільйонів, то тут треба перевіряти ці підприємства. Якщо міністр оборони підійде [до справи] зі своїм цифровим ноу-хау, то точно через штучний інтелект можна прибрати всі корупційні ризики по бронюванню", — вважає Горбенко.
Зазначимо, такі підприємства отримують 100% бронь для працівників. Горбенко акцентує: потрібно визнати, що бронювання — "єдина можливість зараз вижити підприємствам і економіці", адже саме працюючі підприємства забезпечують сектор безпеки України. Він наголошує, що забирати бронювання не потрібно: "Тільки постійні перевірки і підвищення критеріїв для отримання критичності".
