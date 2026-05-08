Не має ані житла, ані авто. Що відомо про скандальну суддю Кушнову, яка прославилася дивними рішеннями

За декларацією "служителька Феміди" — "безхатченко"

Альона Кушнова, суддя Київського окружного адміністративного суду, опинилася в центрі уваги через низку резонансних рішень на користь скандальних посадовців та грального бізнесу. Її майновий стан також викликає питання.

Скандальні судові рішення судді Кушнової

Саме ця "служителька Феміди" зупинила рішення Державного агентства України з азартних ігор про анулювання ліцензії, задовольнивши позов ТОВ "Спейсикс". Ліцензію відкликали через значні порушення (використання чужих банківських рахунків та непрозорі платежі). Однак своїм рішенням Кушнова дала змогу казино працювати далі, не розглянувши належним чином аргументи регулятора.

Суддя Альона Кушнова. Фото: Радіо Свобода

Крім того, суддя Кушнова своїм рішенням поновила на посаді суддю Верховного суду Богдана Львова. Журналісти-розслідувачі та спецслужби виявили в нього російське громадянство.

Ще одне скандальне рішення судді — скасування висновку Громадської ради доброчесності, який визнавав голову скандального ОАСК Павла Вовка таким, що не відповідає критеріям доброчесності.

Також Кушнова ухвалила рішення на користь заступника голови ОАСК Євгенія Аблова, скасувавши результати конкурсу на посаду в ДБР, які були для нього невдалими. Пізніше апеляційна інстанція визнала рішення Кушнової незаконним.

Дивна декларація та "житло подруги"

Згідно з декларацією Альона Кушнова живе дуже скромно. Вона не має власного житла та автомобіля.

Декларація Кушнової. Реєстр НАЗК

Протягом останніх десяти років суддя живе в київській квартирі площею 76 кв. м, яка офіційно належить її подрузі Ользі Мєдвєдєвій. Цікаво, що Кушнова отримала можливість жити у квартирі того ж дня, коли її та сусідню квартиру придбала Мєдвєдєва.

Власниця квартири, в якій живе суддя. Фото: Instagram

Довгий час суддя вказувала "безкоштовне користування", а потім — оренду. Водночас у Мєдвєдєвої з'явилися значні активи в елітних ЖК Києва та в Криму.

