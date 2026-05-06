Мільйонер під прикриттям омбудсмена. Як колишній прокурор накопичив статків на мільйон доларів

Він понад 20 років працював в органах прокуратури

Анатолій Ковальчук, чинний представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Вінниччині, разом з дітьми володіє майном сукупною вартістю понад мільйон доларів. До цієї посади він понад 20 років працював в органах прокуратури. Останнє місце роботи перед нинішнім — керівник Закарпатської обласної прокуратури.

Детально про те, чим володіє Ковальчук та його родина, читайте на "Телеграфі": Прокурор після скандалу перейшов до омбудсмена: квартиру записав на доньку, комерцію — на сина

Ковальчук двічі втрачав посаду через корупційні скандали

Він вдруге за час своєї прокурорської кар’єри втратив посаду через корупційний скандал підлеглого. Минулого року прокурора Романа Поповича затримали, коли він взяв хабар нібито для свого керівника – очільника прокуратури Закарпатської області Ковальчука.

Анатолій Ковальчук. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Перший інцидент стався ще у 2016-му. На той момент генпрокурор Юрій Луценко заявляв про звільнення Ковальчука з посади обласного прокурора Рівненщини після того, як його заступника Андрія Боровика затримали за підозрою в організації незаконного видобутку бурштину.

Ковальчук зробив перерву у кар'єрі, але після кількох років знову повернувся у систему. Спочатку на посаду начальника одного з відділів в Офісі генпрокурора, а пізніше очолив Закарпатську обласну прокуратуру.

Хоча зарплата у Секретаріаті Уповноваженого ВР з прав людини значно менша, ніж на посаді очільника обласної прокуратури, родина Ковальчука вже має нерухомість вартістю десятки мільйонів гривень.

Майно держслужбовця та його родини

Сукупна вартість майна Анатолія Ковальчука та його дітей – понад мільйон доларів. При цьому Ковальчук працював в органах прокуратури ще з 90-х, його сину – всього 18 років, а донька працює на державній службі з невисокою офіційною зарплатою.

У власності Анатолія Ковальчука – Lexus RX 2017 р. в, вартість такого авто зараз — близько 34 тис. доларів. Купив він його новим ще у 2018-му, тоді ціна могла бути значно вищою. Комбінація цифр у номері – "0808", як і в автівках дружини та доньки.

Дружина:

У дружини колишнього прокурора є автомобіль BMW X3 2015 р. в., придбаний ще у 2019-му. У номерах присутня послідовність цифр "0808".

Донька:

Минулого року донька прокурора Ірина стала власницею BMW X3 xDrive20d 2021 року. Вартість цього преміального кросовера зараз сягає 45 тис. доларів. У 2022-му році, на доньку Ковальчука, якій тоді було лише 22 роки, оформили чотирикімнатну квартиру площею 133,8 кв. м у ЖК "52 Перлина" (Pechersk Plaza) та паркомісце в цьому ж комплексі.

Як виглядає ЖК "52 Перлина". Фото: vn.com.ua

Квартира оформлена на доньку. Фото: витяг з реєстру

Вартість такої нерухомості зараз складає близько 470 тис. доларів. При цьому Ірина Ковальчук працює головним спеціалістом відділу забезпечення судового процесу в Сьомому апеляційному адмінсуді. Її середньомісячний дохід минулого року склав близько 18,7 тис. грн. Її чоловік працює помічником судді у Вінницькому апеляційному суді з зарплатою у середньому 25,3 тис. грн після оподаткування.

Син:

Ковальчуки також мають 18-річного сина Дмитра. У січні цього року хлопець отримав у подарунок два комерційні приміщення в ЖК "Софія" за три кілометри від Вінниці. Йдеться про нерухомість площами 94,5 та 115,3 кв. м на першому поверсі.

Батько:

Ще одне комерційне приміщення в цьому ж ЖК оформили на 77-річного батька колишнього прокурора – Дмитра Васильовича. У його власності об'єкт площею 234 кв. м. Сукупно нерухомість у ЖК "Софія", яка належить родичам колишнього законника, може коштувати близько 400 тис. доларів.

Нагадаємо, судді, прокурори та БЕБівці обзаводяться нерухомістю за кордоном. "Телеграф" проаналізував тисячі декларацій.