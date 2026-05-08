Нет ни жилья, ни авто. Что известно о скандальной судье Кушновой, прославившейся странными решениями

По декларации "служительница Фемиды" — "бездомная"

Алена Кушнова, судья Киевского окружного административного суда, оказалась в центре внимания из-за ряда резонансных решений в пользу скандальных чиновников и игорного бизнеса. Ее имущественное положение также вызывает вопросы.

Скандальные судебные решения судьи Кушновой

Именно эта "служительница Фемиды" остановила решение Государственного агентства Украины по азартным играм об аннулировании лицензии, удовлетворив иск ООО "Спейсикс". Лицензию отозвали из-за значительных нарушений (использование чужих банковских счетов и непрозрачные платежи). Однако своим решением Кушнова позволила казино работать дальше, не рассмотрев должным образом аргументы регулятора.

Кроме того, судья Кушнова своим решением восстановила в должности судью Верховного суда Богдана Львова. Журналисты-расследователи и спецслужбы обнаружили у него российское гражданство.

Еще одно скандальное решение судьи — отмена вывода Общественного совета добродетели, который признавал главу скандального ОАСК Павла Вовка не отвечающим критериям добродетели.

Также Кушнова приняла решение в пользу заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова, отменив результаты конкурса на должность в ДБР, которые были для него неудачными. Позже апелляционная инстанция сочла решение Кушновой незаконным.

Странная декларация и "жилье подруги"

Согласно декларации, Алена Кушнова живет очень скромно. У нее нет собственного жилья и автомобиля.

В последние десять лет судья живет в киевской квартире площадью 76 кв. м, официально принадлежащей ее подруге Ольге Медведевой. Интересно, что Кушнова получила возможность жить в квартире в тот же день, когда ее и соседнюю квартиру приобрела Медведева.

Долгое время судья указывала "бесплатное пользование", а затем аренду. В то же время у Медведевой появились значительные активы в элитных ЖК Киева и Крыму.

