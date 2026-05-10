Путін раптово заговорив про закінчення війни: ШІ назвав можливий рік

Розрахунки базуються на поєднанні військових та політичних факторів

Питання можливих термінів завершення війни знову опинилося в центрі уваги після чергових гучних заяв російської сторони. Але щоб цей сценарій став реальністю, необхідний збіг одразу низки ключових факторів.

Напередодні російський глава Володимир Путін, виступаючи на 9 травня із порцією чергових абсурдних тез, заявив, що війна в Україні нібито йде до завершення. У зв’язку з цим "Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, в якому році можливе припинення військових дій і чи є шанс, що це станеться незабаром.

Чи закінчиться війна 2026-го?

ChatGPT не виключає, що завершення війни в Україні може статися вже цього року. Однак такий сценарій ШІ не вважає одним із найімовірніших.

Для цього необхідно, щоб збіглися одразу кілька ключових факторів:

готовність до переговорів з боку України та Росії

компроміс, що підходить обом сторонам

участь у процесі міжнародних гравців

зміна ситуації на фронті

Але навіть за відсутності хоча б одного з цих факторів конфлікт може тривати довше.

Водночас штучний інтелект Gemini також не виключає повністю можливості закінчення війни у 2026 році. Але це все ж таки більш оптимістичний сценарій.

При цьому багато аналітиків говорять, що саме кінець поточного року стане "вікном можливостей" для припинення бойових дій і на це є відразу три головні причини:

Запаси військової техніки та стійкість економічної системи РФ можуть досягти критичного кордону;

Обидві сторони виснажені;

США можуть посадити Росію та Україну за стіл переговорів.

Однак цифровий розум також називає кілька умов, без яких це неможливо.

В якому році може закінчитися війна: думка ШІ

На думку ChatGPT, найбільш реалістичним є діапазон між 2026 і 2028 роками.

При цьому ШІ уточнює, що політичні та військові рішення можуть змінити весь сценарій.

Також Gemini вважає, що припинення вогню на фронті може статися на рубежі 2026 та 2027 років.

