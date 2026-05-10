Путин внезапно заговорил об окончании войны: ИИ назвал возможный год

Расчеты базируются на сочетании военных и политических факторов

Вопрос возможных сроков завершения войны вновь оказался в центре внимания после очередных громких заявлений российской стороны. Но чтобы этот сценарий стал явью, необходимо совпадение сразу ряда ключевых факторов.

Накануне российский глава Владимир Путин, выступая на 9 мая с порцией очередных абсурдных тезисов, заявил, что война в Украине якобы идет к завершению. В связи с этим "Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, в каком году возможно прекращение военных действий и есть ли шанс, что это случится скоро.

Закончится ли война в 2026-ом?

ChatGPT не исключает, что завершение войны в Украине может произойти уже в этом году. Однако такой сценарий ИИ не считает одним из наиболее вероятных.

Для этого необходимо, чтобы совпали сразу несколько ключевых факторов:

готовность к переговорам со стороны и Украины и России

компромисс, подходящий обеим сторонам

участие в процессе международных игроков

изменение ситуации на фронте

Но даже при отсутствии хотя бы одного из этих факторов, конфликт может продолжаться дольше.

Когда закончится война. Скриншот ChatGPT

В то же время искусственный интеллект Gemini также не исключает полностью возможности окончания войны в 2026 году. Но это все же более оптимистичный сценарий.

При этом, многие аналитики говорят, что именно конец текущего года станет "окном возможностей" для прекращения боевых действий и на это есть сразу три главных причины:

Запасы военной техники и устойчивость экономической системы РФ могут достичь критической границы;

Обе стороны истощены;

США могут усадить Россию и Украину за стол переговоров.

Однако цифровой разум также называет несколько условий, без которых это невозможно.

Когда закончится война. Скриншот Gemini

В каком году может закончиться война: мнение ИИ

Согласно мнению ChatGPT, наиболее реалистичным является диапазон между 2026 и 2028 годами.

При этом ИИ уточняет, что политические и военные решения могут изменить весь сценарий.

Когда закончится война. Скриншот ChatGPT

Также Gemini полагает, что прекращение огня на фронте может произойти на рубеже 2026 и 2027 годов.

Когда закончится война. Скриншот Gemini

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Европе сказали, когда должна закончиться война в Украине.