В Україні знаходять удавів і пітонів просто на вулицях: звідки вони беруться

Екзотичних рептилій найчастіше знаходять саме у містах

В Україні можна зустріти екзотичних змій — такі випадки фіксують щороку. Цих змій утримували в неволі, а потім вони або втекли, або їх викинули. Серед видів пітони, удави та навіть королівська кобра.

Серед знайдених рептилій — пітони, удави, маїсові полози, королівська кобра

Через холод більшість покинутих змій гине

Ринок екзотичних рептилій був особливо популярним в Україні до 2010 року

Та часто тварини вже мертві, розповів "Телеграфу" герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. Він пояснив, що зустріти в лісі екзотичну змію дуже малоймовірно, але не в місті.

Ще до 2010 року в Україні був розвинений ринок екзотичних рептилій, люди тримали їх, а награвшись — випускали чи тварини втікали через недогляд. "Щороку у нас є там один, два, три випадки, коли люди знаходять сітчастих пітонів, удавів поодиноко десь в місті переважно, тому що далеко вони не заповзають. Але знаходять і, на жаль, уже мертвими", — герпетолог наголошує — тваринам холодно і вони гинуть.

Сітчастий пітон може вирости до 5 метрів/ Фото: zoo.kyiv.ua

Він розповів, що в 2021 році в Шостці на Сумщині знайшли біля смітників королівську кобру. Істота замерзла та померла.

Тіло триметрової королівської кобри, 2021 рік/ ГУ НП України в Сумській області

"Регулярно у людей тікають маїсові полози, молочні змії чи щось таке, які теж є екзотикою. Ну і удави з пітонами теж не рідкість", — перелічив Марущак.

Маїсові полози коштують менше 2000 грн/ Скриншот оголошення в мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що раніше звичайний водяний вуж в частині областей України був екзотикою. Його бачили на півдні, та зміни клімату допомогли йому мігрувати.