Чи здатна гадюка вкусити у воді? Міф чи реальна загроза для плавців

Плазуни, яких ми бачимо під час купання у річках та озерах, зазвичай не несуть загрози

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Змія дуже рідко може вкусити людину у воді. Там плазун зайнятий пошуком їжі та полюванням.

Про це "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. За його словами, зазвичай у воді змії не нападають на людей. Принаймні він не чув про такі випадки.

"Технічно це можливо, тому що вони у воді полюють, ті ж самі водяні вужі там на бичка полюють, на сонячного окуня, на будь-яку дрібну рибу. І цей укус (напад вужа на рибу, — ред.) відбувається в воді. Відповідно, технічно укус у воді можливий. Але щоб когось (з людей, — ред.) в воді вкусила змія — я про таке не чув", — каже герпетолог.

Як відрізнити вужа від гадюки. Інфографіка "Телеграф", створена ШІ

Чи часто гадюку можна зустріти у воді

Варто зазначити, що за словами Марущака, зазвичай, якщо ви бачите змію у воді, це майже стовідсотково вуж, який не завдає людині шкоди. Якщо ж змія біля водойми, але на поверхні, щоб зрозуміти, чи вона безпечна, треба звернути увагу на її окрас. Відрізнити вужа від гадюки насправді можна дуже швидко.

"Ще водяний вуж має характерне оливкове забарвлення тіла і плями на тілі, такий ніби шаховий візерунок. Через це його помилково називають, особливо в південних областях, шаховою гадюкою", — зазначив герпетолог.

Також фахівець розповів "Телеграфу", чому укус гадюки не завжди отруйний. Експерт зі змій пояснив, кого "не бере" токсин. Існує таке явище, як "сухий укус".