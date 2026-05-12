Змії стали ближче до Києва: чому колишня "екзотика" тепер живе у столичних водоймах

Вуж не становить загрози для людини

Змії протягом останніх 25 років мігрували ближче до столиці та інших міст України. Зокрема йдеться про водяного вужа.

Про це "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. За його словами, на початку 21 століття вуж водяний траплявся переважно на півдні України та взагалі був "доволі сильною екзотикою", а зараз мігрував на значну територію.

Вуж водяний. Фото: "Телеграф"

"Зараз ми з колегами особисто фіксували (вужа водяного, — ред.) в Києві, в Ржищеві… вони вже є в Чернігові, Ніжині, Володимирі-Волинському, Звягелі, Житомирі, Луцьку і Рівному", — розповів фахівець.

Водяний вуж. Фото: "Телеграф"

Вуж водяний не має отрути та вкрай рідко кусає людей

Вуж водяний (Natrix tessellata) — це неотруйна напівводна змія з родини вужевих, яка мешкає біля водойм (річок, озер) і харчується переважно рибою. Він абсолютно безпечний для людини, хоча через його схожість з гадюкою, люди бояться та інколи вбивають вужів.

Як відрізнити вужа від гадюки. Інфографіка "Телеграф", створена ШІ

Вужа водяного плутають з отруйною "шаховою гадюкою" через його оливкове забарвлення з шаховим візерунком та відсутність жовтих "вушок". Вуж чудово плаває, полюючи під водою. Якщо відчуває небезпеку, намагається втекти, може також виділяти смердючу рідину або прикидатися мертвим.

