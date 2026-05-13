В Украине находят удавов и питонов прямо на улицах: откуда они берутся

Экзотические рептилии чаще всего находят именно в городах

В Украине можно встретить экзотических змей – такие случаи фиксируют каждый год. Этих змей содержали в неволе, а затем они либо скрылись, либо их выбросили. Среди видов питоны, удавы и даже королевская кобра.

Рынок экзотических рептилий был особенно популярен в Украине до 2010 года.

Но часто животные уже мертвы, рассказал "Телеграфу" герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. Он объяснил, что встретить в лесу экзотическую змею очень маловероятно, но не в городе.

Еще до 2010 года в Украине был развит рынок экзотических рептилий, люди держали их, а наигравшись — выпускали или убегали животные по недосмотру. "Каждый год у нас есть там один, два, три случая, когда люди находят сетчатых питонов, удавов в одиночку где-то в городе преимущественно, потому что далеко они не заползают. Но находят и, к сожалению, уже мертвыми", — герпетолог отмечает — животным холодно и они погибают.

Сетчатый питон может вырасти до 5 метров/ Фото: zoo.kyiv.ua

Он рассказал, что в 2021 году в Шостке Сумской области нашли возле мусорок королевскую кобру. Существо замерзло и умерло.

Тело трехметровой королевской кобры, 2021 год/ ГУ ЧП Украины в Сумской области

"Регулярно у людей бегут маисовые полозы, молочные змеи или что-то такое, которые тоже экзотика. Ну и удавы с питонами тоже не редкость", — перечислил Марущак.

Маисовые полозья стоят менее 2000 грн/ Скриншот объявления в сети

