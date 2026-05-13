ЗСУ можуть залишити важливе місто. Що кажуть військові та як воно виглядає зараз

Російська армія практично повністю поглинула його

Сили оборони України можуть залишити місто Мирноград Донецької області. Українські військові перебувають у місті, але ситуація там складна, тому може бути ухвалене рішення про контрольований відхід.

Про це повідомило джерело у Силах оборони, знайоме з ситуацією на Покровському напрямку, виданню "РБК-Україна". Покровськ та Мирноград фактично утворюють єдину агломерацію.

Мирноград на карті deepstate

За словами співрозмовника, Сили оборони не мають завдання залишити Покровськ. Вони утримують позиції в північній частині міста. Тоді як у Мирнограді ситуація складніша.

Інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку залишається досить високою і не знижувалася на період так званого перемир'я 9-11 травня. За словами джерела, головна проблема для українських підрозділів в районі Покровська — логістика, особливо коли йдеться про евакуацію поранених бійців

Що відбувається на Покровському напрямку

За даними Генерального Штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 12 травня, Сили оборони зупинили 32 штурмові дії російської армії. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Родинське, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка, Білицьке, Новоолександрівка, Котлине та Новопідгороднє. Мирноград ГШ у ранковому зведенні не згадує.

Покровський напрямок, карта ГШ

Що відомо про ситуацію у Мирнограді

Ще наприкінці квітня співрозмовники "УП" на Покровському напрямку серед військових розповіли, що російська армія практично повністю поглинула Мирноград. Ворог повноцінно розгорнув там свою артилерію та інфраструктуру для операторів БПЛА. Водночас українські військові продовжували утримувати позиції на північній околиці міста.

"Противник вільно пересувається по місту – і не лише на півдні, а й в центрі та на півночі. Він розгорнув інфраструктуру для своїх пілотів, які працюють і по півночі Мирнограда, і за ним. У них безліч точок зльоту. Паралельно вони накопичують артилерію. У кількох районах навіть є ознаки наявності командних пунктів, розгорнуті засоби звʼязку, РЕБ. Ми вже не можемо працювати по ворогу на півдні Мирнограда", — розповів військовий.

Люди продовжують виживати у зруйнованому Мирнограді. Фото: Telegram-канал Мій Мирноград

Колись квітуче місто РФ перетворила на руїну. Фото: Telegram-канал Мій Мирноград

Мирноградські квіти та котик га тлі руїн. Фото: Telegram-канал Мій Мирноград

До початку повномасштабної російської агресії в Мирнограді проживало понад 55 тисяч осіб. Місто жило своїм життям — працювали шахти, школи, лікарні, магазини. Але зараз росіяни перетворили це місто на руїни.

Як повідомляв "Телеграф", глава Росії Володимир Путін похвалився нібито захопленням Мирнограда ще у січні цього року. Згідно з аналізом ISW російські війська в той час діяли менш ніж у половині Мирнограда.