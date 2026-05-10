"Перемир’я" під вогнем: де вже лунали вибухи і що відбувається на фронті

Росія продовжила атаки чи не по всій лінії фронту

Незважаючи на триденне перемир’я з 9 по 11 травня між Україною та Росією, на фронті сталося 121 зіткнення. Крім того, ворог обстрілював українські міста "Шахедами".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як противник порушив домовленості під час так званого "режима тиші".

10 травня

07:40 Станом на 10 травня відомо,що росіяни атакували безпілотниками два райони Дніпропетровської області. Внаслідок поранення отримала дитина.

Була здійснена атак по Нікополю та по Синельківському району. В останньому пошкоджено інфраструктуру та постраждала 3-річна дівчинка. Дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Наслідки атак по Дніпропетровській області

07:30 Одна людина загинула, ще троє поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони. Всього за добу окупанти завдали 780 ударів по 33 населеним пунктам Запорізької області. Надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Постраждалий будинок у Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

00:50 Безпілотника було зафіксовано над Відрадним у Запорізькій області.

9 травня

23:00 У Харкові внаслідок влучення ворожого дрона до технічного поверху 9-ти поверхів в Індустріальному районі постраждали двоє людей. Пошкоджено ліфтову шахту, вибито близько тридцяти вікон. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Постраждала багатоповерхівка у Харкові. Фото: Харківська ОВА

22:30 З початку доби кілька разів було зафіксовано безпілотників противника у Харківській та Донецькій областях.

22:00 За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу сталося 121 бойове зіткнення. Противник задіяв для ураження 4737 дронів-камікадзе та зробив 1524 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Ситуація на фронті була такою:

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог провів 21 обстріл позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано дві ворожі штурмові дії.

ворог провів 21 обстріл позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано дві ворожі штурмові дії. На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Прилепка, Ізбицьке, Стариця, Тернова, Петро-Іванівка, Синельникове та Нововасилівка. Одна з цих атак продовжується.

противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Прилепка, Ізбицьке, Стариця, Тернова, Петро-Іванівка, Синельникове та Нововасилівка. Одна з цих атак продовжується. На Куп’янському напрямку противник штурмував один раз у бік Куп’янська.

противник штурмував один раз у бік Куп’янська. На Лиманському напрямі українські воїни відбивали чотири штурми оккупантів у районах населених пунктів Лиман, Зарічне, Ямпіль та Озерне.

українські воїни відбивали чотири штурми оккупантів у районах населених пунктів Лиман, Зарічне, Ямпіль та Озерне. На Костянтинівському напрямку росіяни 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Іллінівка, Плещеївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки. Три з цих ворожих атак ще продовжуються.

росіяни 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Іллінівка, Плещеївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки. Три з цих ворожих атак ще продовжуються. На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки.

ворог здійснив 22 атаки. На Олександрівському напрямку росіяни п’ять разів атакували у бік Олександрограда, Січневого, Вороного та Соснівки. Одна з цих атак – продовжується.

росіяни п’ять разів атакували у бік Олександрограда, Січневого, Вороного та Соснівки. Одна з цих атак – продовжується. На Гуляйпольському напрямі зафіксовано 23 атаки.

16:00 З початку доби кількість атак агресора складає 51.

Передісторія

Президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир’я між Україною та Росією. Воно починається 9 травня та триватиме до 11 травня. За його словами, за цей час також має відбутися обмін полоненими.

Американський лідер підкреслив, що це перемир’я передбачатиме припинення всіх бойових дій, а також обмін 1000 військовополонених з боку кожної країни.

"Цей запит було зроблено безпосередньо мною, і я дуже ціную його схвалення президентом Путіним та президентом Володимиром Зеленським. Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертоносної та важкої війни ", — йдеться у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський відповів, що Україна прийняла пропозицію Трампа і готова до перемир’я.

"Сьогодні в рамках переговорного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня", — сказав український лідер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому ніхто не зірвав короткий парад Путіна.